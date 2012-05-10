به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان البرز قبل از ظهر پنج شنبه با حضور اکثر مدیران کل استان و عیسی فرهادی استاندار البرز افتتاح شد.



مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، صیدایی معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز، مدیران کل بهزیستی و راه و شهرسازی و دیگر مدیران کل در این نمایشگاه حضور داشتند.



نبود گروه تشریفات سبب شده بود که فرماندار کرج، امیر یزدی مدیر کل توسعه و منابع انسانی استانداری البرز در انتهای مراسم بنشینند.



همچنین نبود جایگاه خبرنگاران نیز سبب شده بود که خبرنگاران به صورت ایستاده برنامه را پوشش دهند.

