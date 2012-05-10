نمایندگان مجلس تنها به فکر تحقق افکار حزبی و گروهی خود نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم، شامگاه چهارشنبه در جمع مردم کرمانشاه با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات دور دوم گفت: خوشبختانه مردم کرمانشاه در تمام مراحل حساس و ملی، حمایت و ولایتمداری خود را به اثبات رسانده اند و جمعه گذشته با حضور پرشور در پای صندوقهای رای، بار دیگر اخلاص و ولایت پذیری خود را به نمایش گذاشتند.

منتخب مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر یک از افراد که به مجلس شورای اسلامی راه می یابند، باید اولین مسئله و دغدغه فکریشان حل معضلات مردم منطقه باشد.

رزم با اشاره به اینکه بعد از انتخابات باید رقابت را به رفاقت تبدیل کنیم، گفت: بنده به عنوان یکی از خادمان مردم شهیدپرور کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، اولین هدف از حضور خود در مجلس شورای اسلامی را تلاش برای زدودن معضل بیکاری از چهره استان کرمانشاه اعلام می کنم و امیدوارم سایر راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی نیز برای دستیابی به این هدف، با بنده همراهی و تعامل داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمانشاه، دارای پتانسیل های فراوانی برای توسعه و پیشرفت کرمانشاه هستند، گفت: خوشبختانه با توجه به سوابق مثبت مدیریتی که از سایر نمایندگان استان کرمانشاه در این دوره از مجلس شورای اسلامی سراغ دارم، بی شک این ویژگی می تواند باعث ترقی کرمانشاه از همه جوانب و حوزه ها در آینده باشد.

رزم در پایان افزود: مردم استان کرمانشاه، همواره ثابت کرده اند که مردمی انقلابی و اسلام دوست هستند و خدایی نکرده نمایندگان نباید بعد از راهیابی به مجلس، به فکر تحقق افکار حزبی و گروهی خود باشند، بلکه باید مردم را ولی نعمتان خود دانسته و خود را وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند.