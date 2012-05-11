جمعیت هلال احمر کرمانشاه 3.5 میلیارد تومان تجهیزات امداد و نجات خریداری کرد

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی ما برای سال 91 سوق دادن کار این سازمان بیشتر به امداد و نجات است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: از جمله شاخصه های کاری برای جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در سال 90 خرید تجهیزات امداد و نجات و خودرو آمبولانس به مبلغ 3.5 میلیارد تومان بوده است.

شفیعی تصریح کرد: همچنین از دیگر شاخصه های کاری در سال گذشته تجهیز پایگاه های امداد و نجات جاده ای به ستهای هیدرولیک و خودرو نجات بوده است.

وی افزود: تامین منابع مالی احداث دیوارهای پیش ساخته و محوطه سازی پایگاه های امداد و نجات جاده ای با هزینه یک میلیارد تومان از دیگر شاخصه های سال قبل بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین برگزاری 110 مانور ساعت صفر به پایگاه های امداد و نجات جاده ای به منظور سنجش سرعت عمل و حضور عوامل امدادی در سر صحنه تصادف از دیگر شاخصه های سال گذشته است.

وی تصریح کرد: برگزاری مانور امداد و نجات با پیش فرض زلزله توسط تیم های عملیاتی برادران و توانا ویژه خواهران در 2 مرحله متفاوت با حضور سایر دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران و در حضور رئیس جمعیت هلال احمر کشور و مشاور و مدیر کل زنان خانواده هلال احمر با ذکر این مطلب که تیمهای توانا ویژه زنان تمامی دستگاه های شرکت کننده زنان بوده اند و از جمله کارهای تیم یاد شده مهار آتش سوزی و تصادفات و به طور کلی این مانور از صفر تا صد توسط بانوان صورت گرفته است.

شفیعی افزود: سال 90 امداد گران استان کرمانشاه عملیات امداد رسانی به محصور شدگان در برف و کولاک در شهرستان دیواندره کردستان را داشته اند و همچنین انجام 36 مورد عملیات امداد ونجات به منظور کمک رساندن به محصور شدگان در برف و کولاک در استان کرمانشاه و در کنار آن نجات خانم باردار در روستای هانی گرمله در شهرستان پاوه توسط بالگرد و انتقال آن به مراکز درمانی و نجات شش کوه نورد گرفتار شده در ارتفاعات پرو از اهم این برنامه ها بوده اند.

وی در خصوص تشریح برنامه های این سازمان در هفته هلال احمر، گفت: اهم برنامه های در هفته هلال احمر با توجه به تلاقی برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر با هفته هلال احمر حول محورهای انتخابات اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: از اهم برنامه های این سازمان در هفته هلال احمر اطلاع رسانی و اعلام عمومی در خصوص فعالیت جمعیت هلال احمر در زمینه های امداد و نجات و آموزش عمومی است.

وی تصریح کرد: همچنین تشریح برنامه های عام المنفعه از طریق نسب بیلبرد تبلیغاتی در سطح شهر را داشته ایم.

شفیعی افزود: دو همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر در پارک شاهد تا میدان کوهنورد طاقبستان در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه خواهیم داشت و به برندگان شرکت کننده در این همایش جوایزی اهدا خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان، تصریح کرد: برگزاری مانور اسکان در روزهای 24 تا 25 اردیبهشت ماه در پارک شرقی کوهستان و با حضور تمامی دستگاه های عضو مدیریت بحران و برگزاری مانور تخلیه اضطراری در روز 25 اردیبهشت در یکی از کارخانجات سطح شهرستان کرمانشاه را خواهیم داشت.