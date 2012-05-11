امام جمعه کلاته خیج شاهرود منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کلاته خیج شهرستان شاهرود طی حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور منصوب شد.

حجت الاسلام "علی خداپرست" در این حکم به مدت سه سال برای امامت نماز جمعه کلاته خیج منصوب شد.

مراسم معرفی امام جمعه کلاته خیج در نماز جمعه این هفته این شهر با حضور مسئول دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان در معرفی می شود.

رونمایی از کتاب نویسنده گرمساری در نمایشگاه کتاب تهران

کتاب مجموعه داستانهای یک نویسنده گرمساری در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

کتاب "این داستان ویار دارد" که شامل مجموعه داستانهای "مجتبی نیک سرشت" از آثار این هنرمند عضو انجمن اهل قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور است.

کتاب این نویسنده که شاعر نیز هست با شمارگان یک هزار جلد در معرض استفاده عموم مردم بویژه علاقمندان قرار گرفته است.

گرمساری ها نیز قصد دارند بعد از نمایشگاه تهران، در شهر زادگاه این هنرمند هم، کتاب او را رونمایی و در معرض عموم قرار دهند.

رقابت دو هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان آغاز شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان گفت: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان روز پنجشنبه با رقابت نزدیک به دو هزار نفر آغاز شد.

به گفته عبدالله خالصی دوست، این آزمون در شش رشته کارشناسی ارشد طی سه روز در سمنان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آزمون رشته جغرافیا با 200 نفر داوطلب صبح پنجشنبه برگزار شد اظهار داشت: رشته الهیات با 120 داوطلب عصر پنجشنبه، رشته های عمران و مکانیک با 650 داوطلب روز جمعه و دو گرایش مدیریت با 600 داوطلب روز شنبه برگزار می شود.

خالصی دوست گفت: در مجموع نزدیک به 200 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان پذیرفته می شوند.

به گفته وی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در حال حاضر، دو هزار دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند

برگزاری آموزش کوهنوردی در سمنان

کارگاه آموزش کوهنوردی با حضور علاقه مندان و افراد مبتدی در این رشته، روز پنجشنبه با شرکت 50 نفر در سمنان برگزار شد.

آشنایی با اصول فنی کوهنوردی، شناسایی نقاط مختلف کوه، کوله پشتی و نحوه چادر زدن از مهمترین محورهای این کارگاه دو روزه است.

این کارگاه توسط هیئت کوهنوردی سمنان و در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد.