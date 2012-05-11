مرگ بزرگترین ماهواره رصد زمین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره انویست، بزرگترین ماهواره رصد زمین برای استفاده غیر نظامی بود که مقامات سازمان فضایی اروپا اوایل امسال دهمین سال فعالیت آن را برگزار کرده بودند.

این ماهواره 2.9 میلیارد دلاری در ابتدا قرار بود برای یک دوره پنج ساله تصاویری با کیفیت بالا از زمین فراهم کند اما به دنبال مأموریت موفقیت آمیز آن این مدت به 10 سال افزایش یافت.

اپراتورهای سازمان فضایی اروپا روز 8 آوریل ارتباط خود را با انویست 10 ساله از دست دادند و از آن زمان تاکنون در تلاش بودند تا این ارتباط را برقرار کنند. از آن زمان تاکنون ارتباطی میان انویست و ایستگاه های زمینی برقرار نشده و تلاشهای مکرر برای تعمیر آن نیز با شکستهای پی در پی رو به رو شد تا سرانجام مقامات سازمان فضایی اروپا مرگ این ماهواره بزرگ را اعلام کردند.

سازمان فضایی اروپا طی بیانیه ای توضیح داده است که به رغم تلاشهای مکرر از شبکه های گسترده زمینی، هیچ واکنشی از سوی انویست دریافت نشده است.

چندین توضیح احتمالی برای مرگ غیرقابل انتظار انویست وجود دارد.

اختلال در یک تنظیم کننده قدرت ممکن است سیستمهای فرمان گیری و اندازه گیری راه دور آن را از کار انداخته باشد، همچنین ممکن است یک اتصال کوتاه در صفحات این ماهواره ، انویست را به حالت امنیتی " safe mode" برده است و همچنین ممکن است به عللی این ماهواره قالبیت دریافت فرمانهای زمینی را از دست داده باشد.

براساس اعلام سازمان فضایی اروپا، اگرچه ممکن است شانس ترمیم انویست بسیار اندک باشد اما یک تیم تحقیقاتی تلاشهای خود را برای برقراری ارتباط با این ماهواره ادامه می دهد و گزارشهای آن را طی دو ماه آینده ارائه خواهد داد.

براساس تصاویر راداری زمینی از انویست و تصاویر تهیه شده از ماهواره رصدگر زمین پلدیز فرانسه ، صفحات خورشیدی در جهت درستی قرار گرفته است.

تصویر ارسال شده توسط فضاپیمای فرانسوی از انویست

پیش از این ، مقامات سازمان فضایی اروپا از همکاران بین المللی خود در رابطه با ناکارآمدی انویست طلب کمک کردند، در نتیجه سازمان فضایی فرانسه داوطلب شد با "پلدیز" فضاپیمای جدید خود این بررسی را انجام دهد. پلدیز چون انویست یک ماهواره رصد زمین است که برای ثبت تصاویر با کیفیت بالا از زمین طراحی شده است. پلدیز در ماه دسامبر به فضا رفت و از آن برای کاربردهای نظامی و غیر نظامی استفاده می شود.

انویست ماهواره بزرگی است که طول آن به 9 متر، عرض آن به 5 متر می رسد و 8 هزار کیلوگرم وزن دارد. صفحات خورشیدی بادبان مانند این ماهواره 5 متر عرض و 14 متر طول دارند

در سال 2010 کارشناسان فضایی اعلام کردند که ماهواره انویست تا 150 سال دیگر به یک زباله فضایی بزرگ تبدیل می شود.

سازمان فضایی ارپا در سال 2001 مأموریت انویست را برای مطالعه زمین از فضا با جزئیات کامل آغاز کرد. این ماهواره دارای 10 حسگر برای مطالعه اقیانوسها، زمینها، قله های یخی و اتمسفر زمین بود که تصاویر ارسالی آن در بیش از چهار هزار تحقیق علمی مورد استفاده قرار گرفته است.

رادار پیشرفته روزنه ترکیبی انویست این تصویر را روز 8 آوریل ساعت 11:9 به وقت گرینویچ گرفته است، این تصویر آخرین تصویری است که توسط انویست ارسال شده است

این ماهواره همچنین در کنار سایر اکتشافات خود کاهش تدریجی یخ دریای قطب شمال را گزارش کرده بود.

سازمان فضایی اروپا اعلام کرد: مأموریت برجسته انویست طی یک دهه گذشته باعث شده تصور کنیم این ماهواره برای سالهای آینده نیز فعال خواهد بود تا زمانی که ماهواره بعدی برای ادامه فعالیت آن اعزام شود. این درحالی است که تا کنون نیز انویست دوبرابر زمان تعریف شده برای مأموریت خود کار کرده است.

در ابتدا قرار بود انویست هشت تنی پنج سال عمر کند اما تاکنون عمر آن به 10 سال افزایش یافته و سازمان فضایی اروپا سالگرد ده سالگی خدمات آن را با برگزاری نمایشگاهی از تصاویر به یادماندنی که هشت حسگر انویست ثبت کرده جشن گرفت.

قرار است ماهواره جایگزین آن با عنوان " سنتینل" از سال 2013 فعالیت خود را به طور کامل آغاز کند.