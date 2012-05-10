محمد جابر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع دو بار در سال انجام می گیرد که در سال 1390 هر دو مرحله بازدید به انجام رسیده و تمامی جایگاه های عرضه سوخت مایع اعم از بنزین و گازوئیل ، توسط کارشناسان استاندارد مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از تعداد 843 نازل بازدید شده در سراسر استان، تعداد 42 نازل با استاندارد مربوطه مغایرت داشته است، اظهار داشت: در طرح آزمون دوره ای نازلهای عرضه سوخت مایع سال 1389 حدود 12 درصد نازلهای عرضه سوخت مایع با استاندارد مغایرت داشت که این رقم در سال 1390 به پنج درصد کاهش یافت.
گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: در سال 1390 تعداد 843 نازل عرضه سوخت مایع در استان گلستان توسط آزمایشگاه تایید صلاحیت شده استاندارد بازدید شد که پنج درصد با استاندارد مغایر داشت.
محمد جابر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع دو بار در سال انجام می گیرد که در سال 1390 هر دو مرحله بازدید به انجام رسیده و تمامی جایگاه های عرضه سوخت مایع اعم از بنزین و گازوئیل ، توسط کارشناسان استاندارد مورد بازدید قرار گرفته است.
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