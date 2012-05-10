محمد جابر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع دو بار در سال انجام می گیرد که در سال 1390 هر دو مرحله بازدید به انجام رسیده و تمامی جایگاه های عرضه سوخت مایع اعم از بنزین و گازوئیل ، توسط کارشناسان استاندارد مورد بازدید قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه از تعداد 843 نازل بازدید شده در سراسر استان، تعداد 42 نازل با استاندارد مربوطه مغایرت داشته است، اظهار داشت: در طرح آزمون دوره ای نازلهای عرضه سوخت مایع سال 1389 حدود 12 درصد نازلهای عرضه سوخت مایع با استاندارد مغایرت داشت که این رقم در سال 1390 به پنج درصد کاهش یافت.

کارشناس اوزان و مقیاسهای استاندارد گلستان ادامه داد: موارد مغایر با استاندارد به شرکت فراورده های نفتی منطقه گلستان و همچنین معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان اعلام شد تا از فعالیت این نازلها، به طور قانونی ممانعت به عمل آورند.

صفایی گفت: شهروندان گلستانی می توانند در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در نازل های عرضه سوخت ، مراتب را به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل به شماره تماس 2340880-0171 اعلام کنند.