به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا مبلغی ظهر پنج شنبه در نشست اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه لرستان با اشاره به اینکه حوزه های علمیه در راستای نشر معارف قرآن و عترت پیامبر، حفاظت از اسلام و تحقق رسالت پیامبر(ص) گام بر می دارد، اظهار داشت: هدف حوزه های علمیه تبلیغ دین اسلام، ارتقا ایمان و معرفت جامعه و هدایت مردم است.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه در طول تاریخ همواره پرچم دار تبیین معارف قرآن بوده اند، یادآور شد: عالمان دینی و حوزه های علمیه با قدمت بیش از هزار سال مهمترین نقش را در تبیین معارف دینی و آشنایی توده های مردم با این معارف داشته است.

مدیر امور حوزه علمیه استان لرستان تصریح کرد: فعالیت عالمان دینی و حوزه های علمیه در طول تاریخ باعث رشد فرهنگ دینی در جامعه شده است.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی وظیفه عالمان دینی و حوزه های علمیه سنگین تر شده، ادامه داد: نیاز مردم به تبیین معارف اسلامی و گسترش انقلاب اسلامی به منطقه شرایطی را ایجاد کرده که نقش عالمان و حوزه های علمیه برجسته تر شده است.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت حوزه های علمیه استان اشاره کرد و گفت: تا پیش از راه‌اندازی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه لرستان 9 مدرسه دارای مجوز داشتیم که اکنون 13 مدرسه دایر و دارای مجوز رسمی از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور هستیم.

وی افزود: تا پیش از راه‌اندازی مرکز مدیریت استانی تنها مدرسه علمیه کمالیه خرم‌آ‌باد مجوز سطح دو داشت الان مدرسه علمیه امام صادق(ع) بروجرد در سطح دو دایر است و مدرسه باقرالعلوم کوهدشت، مهدیه الیگودرز و بقیة‌الله نورآباد این قابلیت را دارند که به سطح دو ارتقا یابند.

حجت‌الاسلام مبلغی با بیان اینکه سال گذشته از بین 800 نفر ورودی پذیرش شده 200 نفر جذب شدند، افزود: امسال نیز قریب به هزار نفر فردا در دو حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد و مسجد ولی‌عصر(عج) بروجرد در آزمون مراکز حوزه‌های علمیه استان با هم به رقابت می پردازند.

مدیر مرکز حوزه‌های علمیه استان لرستان از مشکلات این مرکز به نبود ساختمان مناسب برای مرکز، کمبود اعتبار برای پرداخت حقوق اساتید و نبود مسکن مناسب و استادسرا برای اساتیدی که از خارج استان دعوت می‌شوند اشاره کرد.

وی یادآور شد: با رایزنیهایی که با مسکن و شهرسازی استان صورت گرفته قرار شد 500 متر مربع در مرکز شهر خرم‌آ‌باد برای احداث ساختمان اختصاص یابد.

مبلغی با اشاره به مشکلات معیشتی اساتید خواستار تخصیص اعتبار از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای پرداخت به‌موقع حقوق اساتید در استان شد.