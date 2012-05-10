به گزارش خبرنگار مهر، زهره درزی حرفه ظهر روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه استان سمنان با عنوان اینکه سیره فاطمی، قابل پیروی برای همه انسان ها بویژه زنان است، افزود: شخصیت زن در دین اسلام بر اساس شرافت انسانی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) نه تنها الگوی زنان جامعه است بلکه می تواند به عنوان شخصیتی مطرح برای مردان نیز معرفی شود.

درزی حرفه با اشاره به نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا(س) بعنوان روز زن توسط امام خمینی(ره)، اظهار داشت: بنیانگذار انقلاب اسلامی با این کار فرصتی برای توجه به منزلت و جایگاه ایشان و ارزش های اسلامی ایجاد کردند.

وی افزود: مقام حضرت فاطمه در قرآن کریم به روشنی بیان شده و بیش از 60 آیه از قرآن شاهد بر فضیلت و مقام بلند آن حضرت است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قائم استان سمنان ادامه داد: البته این آیات غیر از آیات صریحی است که بر اساس آنها، آن حضرت در فضایل با دیگر اهل بیت(ع) عصمت و طهارت مشترک است.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه با بیان آموزه های اسلام، جامعه بویژه زنان را به وظایفشان آشنا می کند، تصریح کرد: زن با الگو گرفتن از دخت نبی اکرم(ص) می تواند منشا خیر و برکات برای جامعه و خانواده باشد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قائم استان سمنان افزود: در دنیای غرب در ظاهر بر حقوق زنان تاکید می شود اما دین مبین اسلام معتقد به ایجاد فضایی مناسب برای رشد استعدادهای تمام زنان و مردان است.

وی تاکید کرد: خانواده به عنوان کوچک ترین واحد جامعه، نقش بسزایی در سالم سازی اجتماع دارد و مدیریت اصلی این مقوله بر عهده زن خانواده است.

به گزارش مهر: تبیین سیره عملی حضرت فاطمه، طرح شخصیت مبارز آن حضرت و روشنگری در مورد هجوم غرب در مورد ارزش های بانوان جامعه و توجه دادن افکار عمومی به سوی ارزش های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای برنامه های بزرگداشت روز زن در استان سمنان است.