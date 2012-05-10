به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت تا چهارم خرداد ماه خبر داد و گفت: ثبت نام این دوره از 26 فروردین ماه آغاز شده است.

فرشید امیری افزود: علاقه مندان می توانند با رعایت شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک متولدین 11/10/1366 به بعد و برای سایر رشته ها 11/10/1369 به بعد، در این دوره از مسابقات شرکت کنند.

امیری تصریح کرد: این مسابقات فرصتی فراهم می آورد که مهارت های آموزشی در سطح جامعه شناسانده شده و در جهت شکوفایی آن ها گام های اساسی برداشته شود.

وی گفت: برای ترویج فرهنگ مهارت در جامعه و نخبه پروری بهتر برگزاری چنین مسابقاتی الزامی است.

امیری با بیان اینکه مرحله شهرستانی سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در خرداد ماه سال جاری انجام می شود، عنوان داشت: برگزیدگان این مرحله در رقابت مرحله استانی در روزهای 29 و 30 تیر ماه شرکت می کنند.

وی افزود: برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات نیز به مرحله کشوری در شهریور ماه راه می یابند.

امیری در پایان گفت: برگزیدگان مهارتی کشوری این دوره از مسابقات به همراه برگزیدگان سال 90 مورد تأیید دفتر مسابقات بین المللی مهارت، پس از طی اردوهای آماده سازی برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یک بار انجام می شود، اعزام خواهند شد.

مرکز مهارت های پیشرفته فنی وحرفه ای کرمانشاه از مربیان خود تجلیل کرد

به مناسبت نکوداشت مقام والای معلم و تجلیل از مربیان گرانقدر، مرکز مهارت های پیشرفته اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه طی مراسمی از مربیان خود تجلیل و قدردانی نمود.

در این مراسم که باحضور قائم مقام اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در محل مرکز مهارت های پیشرفته برگزار شد با اهدای یک شاخه گل، لوح تقدیر و هدایایی از زحمات مربیان این مرکز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

قائم مقام اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در این مراسم با تاکید بر جایگاه والا و منزلت معنوی و اجتماعی معلم و مربی گفت: در عظمت جایگاه معلم، همین کفایت می کند که در ایفای وظیفه، همکار انبیا و پیغمبران و برگزیدگان خدای تعالی است.

بهروز جمشیدمفید افزود: بنابر آیات و روایات اگر کسی بتواند یک نفر را آموزش دهد و یک باسواد متعهد را به جامعه تحویل دهد مثل این است که جهان را زنده کرده است.

در این نشست دوستانه مربیان مشکلات و خواسته های خود را با مسئولان حاضر در جلسه مطرح کردند.

برگزاری نشست هم اندیشی کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کرمانشاه

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با هدف ارتقای اثربخشی و کارآیی آموزشهای مهارتی در بخش خصوصی نشستی باحضور رئیس اداره موسسات کارآموزی و مشارکت های مردمی این اداره کل و مدیران و موسسان آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد استان برگزار نمود.

بهره گیری هرچه بیشتر از پتانسیل و توانمندیهای بخش خصوصی، توسعه اخلاق حرفه ای در سطوح مدیریت آموزشگاههاو تعامل بیش از پیش موسسات کارآموزی آزاد ازجمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد در این جلسه با تاکید بر این مطلب که آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد بایستی به سمتی پیش بروند که در چارچوب قوانین و مقررات خود را به اثبات برسانند گفت: آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می بایستی با احترام به قوانین، رعایت قانون را سرلوحه قراردهند و از این طریق به سمت ایجاد فضای رقابتی سالم حرکت کنند.

رضا عمران پور تاکید کرد: آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد به عنوان بازوان پرتوان سازمان در ارائه آموزش های مهارتی بایستی زیرچتر قانون حرکت کنند که در این صورت قطعا از آموزشگاه های مجری قانون حمایت می شود.

کارگاه آموزش سفالگری در مرکز آموزش فنی وحرفه ای کنگاور راه اندازی شد

مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان کنگاور برای اولین بار براساس نیازسنجی و با هدف ایجاد اشتغال اقدام به راه اندازی کارگاه آموزش سفالگری نمود.

فراگیران در این کارگاه آموزشی ضمن آشنایی با گل رس و نحوه شکل دهی به آن، ساخت آثار حجمی و اشکال مختلف و روش رنگ آمیزی سفال را نیز فرامی گیرند.

برپایه این گزارش این کارگاه آموزشی متنوع مورد استقبال خوب علاقمندان و جوانان کنگاوری قرارگرفت.

کارآموزان در این دوره آموزشی با مواد سفالگری و ابزار این کار، اشکال مختلف کار روی چرخ آشنامی شوند و قواعد کار با چرخ وانواع تکنیک های موردنیاز سفالگری را تجربه می کنند.

براساس این گزارش، با تربیت نیروی انسانی کارآمد در بخش سفال در راستای ارتقای کیفیت سفال و سرامیک، بازار پسندی محصولات و توجه به بسته بندی مناسب در قالب های خاص، این صنعت می تواند برای جوانان و خانواده ها درآمدزایی نماید.