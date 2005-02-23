چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه 84 محقق نمي شود

حميد پورمحمدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري" مهر"، با اشاره به اين كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي چهار هزار ميليارد تومان درآمد دولت در بودجه سال 84 را افزايش داده است، اظهار كرد: از اين ميزان يكهزار ميليارد تومان در اخذ ماليات اضافه از شركتهاي دولت، يكهزار ميليارد تومان به تعرفه واردات خودرو، يكهزار و 500 ميليارد تومان براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي و برخي رقمهاي ديگر در بخشهاي مختلف ، درآمد اضافي براي دولت در بودجه سال آينده پيش بيني شده است.

وي با اعلام اين كه تحقق درآمد يكهزار ميليارد توماني ناشي از دريافت ماليات اضافه از شركتهاي دولتي بعيد به نظر مي رسد، تصريح كرد: در حال حاضردرآمد پيش بيني شده از اين محل براي دولت محقق نشده است، و بعيد به نظر مي رسد كه يكهزارميليارد تومان اضافه به رقم پيشنهادي دولت در بودجه سال آينده محقق شود.

معاون امور بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: فقط 600 ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده دولت از محل ماليات بر شركتهاي دولتي در سال آينده محقق مي شود.

پورمحمدي در ادامه به بحث واگذاري سهام شركتهاي دولتي در سال آينده اشاره و تصريح كرد: تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه با افزايش فشار بر واگذاريها، وضعيت قيمتهاي فعلي بورس و شاخص افت مي كند؛ از اين رو با اين شيوه و مكانيزم واگذاري، امكان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت به سهولت امكانپذير نيست.

وي يادآور شد: آن ميزان درآمد ناشي از واردات خودرو نيز كه در بودجه سال 83 براي دولت پيش بيني شده بود، محقق نيافت و مجلس براي سال آينده هزار ميليارد تومان درآمد از محل ناشي از واردات خودرو براي دولت در بودجه سال 1384 پيش بيني كرده است.

معاون امور بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: پيش بيني درآمد چهار هزارميليارد تومان اضافه در بودجه سال 84 براي دولت، تكليف مجلس است و دولت هم بايد براي اجرايي و محقق شدن تلاش كند.