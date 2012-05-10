مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران از لحاظ شرایط آب و هوایی و امکانات تفریحی و برخورداری از مواهب طبیعی چون دریا، جنگل و جاذبه های تاریخی برخوردار بوده و فقط باید این ظرفیت ها را به درستی دید و به آن برای جذب گردشگر از سایر کشورها توجه شود.

وی تاکید کرد: گسترش این صنعت و استفاده بهینه از امکانات به طور قطع می تواند مشکل اشتغال کشور را رفع کند.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در کنار گسترش این صنعت حتما گسترش صنایع تبدیلی و صنایع تبدیلی را خواهیم داشت و اشتغالزایی معنا پیدا می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در مازندران بیش از هفت هزار اثر به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسمی رسیده و ما فقط باید با بهبود شرایط درکنار جذب توریست از دیگر کشورها، مسافرت های خارجی را هم به حداقل برسانیم.