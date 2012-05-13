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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

سامانه ارتباطی بین مردم و دولت در البرز راه اندازی شد

سامانه ارتباطی بین مردم و دولت در البرز راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری البرز از راه اندازی و آغاز به کار سامانه الکترونیکی "سامد" خبر داد.

حمید دیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: مردم استان البرز می توانند با استفاده از شبکه الکترونیکی سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) و تماس با شماره تلفن ۱۱۱، با مسئولان دولت مکاتبه داشته باشند.

دیانی افزود: در این سامانه علاوه بر ثبت تمام نامه های مردم به رئیس جمهوری، نحوه رسیدگی به آنها کنترل می شود.

وی گفت: استفاده از این سامانه موجب کاهش هزینه ها و تسریع در کارها است و همچنین مردم را از مراجعه حضوری به ادارات تا حدودی بی نیاز می کند. 

به گفته دیانی تا کنون سامانه سامد برای ثبت نامه های مردم به رئیس جمهور و طرح مسائل و مشکلات مردمی با دولت  در تمام استانهای کشور به جز استان البرز راه اندازی شده بود، که با آغاز به کار این سامانه در البرز، مردم این استان نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند.
 
کد مطلب 1598990

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