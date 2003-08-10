بازار فروش كتاب كودك در ايران فاجعه است

مرجان كشاورزي آزاد نويسند كتابهاي كودك و نوجوان با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر " افزود: ادبيات كودك ما بسيار غني است و ما در اين زمينه حرفهاي زيادي براي گفتن داريم . اما آنچه در جامعه ما به نام كتاب كودك منتشر مي شود از كيفيت خوبي برخوردار نيست و تنها به جنبه هاي تجاري آن توجه مي شود.







وي كيفيت بسياري از كتابهاي ويژه كودك و نوجوان را نامطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت : ما نبايد هر كتابي را در اختيار مردم قرار دهيم . كتاب سلاح برنده و تيزي است كه خيلي از مردم برندگي آن را نمي بينند .اين نويسنده ادامه داد: برندگي اشيا تنها به جسم انسان صد مه مي زند ، اما برندگي معنوي مطالب كتاب روح انسان را زخمي مي كند و اين زخم بسيار خطرناك است و مي تواند سالها كودك را آزار دهد.وي عدم علاقه كودكان را در سنين بالا به مطالعه كتاب يكي از صدمات خواندن كتاب نامناسب دردوران كودكي دانست و تصريح كرد : ما هميشه سعي كرده ايم تقصير را به گردن هم بياندازيم ، وقتي اين كاررا كرديم، فكر مي كنيم مشكل حل شده است. اما اين تصور اشتباه است. در چاپ يك كتاب تا رسيدن آن به دست كودك ، گروه ها و افراد متفاوتي نقش دارند و همه چيز به هم مربوط است. براي مثال كودك كه خودش نمي رود كتاب بخرد و بخواند ، بلكه اين كار را بزرگترها انجام مي دهند . براي حل مشكل كيفيت كتاب كودك و نوجوان بايد يك كار اساسي و جمعي انجام دهيم .كشاورزي آزاد در مورد نقش منتقدين ادبيات كودك براي آشنا ساختن مردم با كتابهاي مناسب جهت مطالعه كودكان گفت : نمي توان توقع چنداني از آنها داشت. منتقدين كتابي را نقد مي كنند كه ارزش نقد و بررسي داشته باشد . متاسفانه در جامعه ما هركسي نقد و بررسي كتاب را نمي خواند و تنها كساني به اين نوع مطالب توجه دارند كه درگير عرصه ادبيات كودك و نوجوان هستند .اين نويسنده درباره موضوع داستانهايي كه نوشته مي شود گفت : همه چيز تغيير كرده است . ما هم بايد متوجه گذشت زمان و تغييرات آن باشيم . اما از طرف ديگر در نوشتن آثار مطابق با فرهنگ و زندگي امروزي، نبايد گذشته خود را فراموش كنيم. ما بايد متوجه باشيم كه چه چيزي و چگونه بايد تغيير كند. يعني نه خيلي در گذشته غرق شويم و نه اينكه صرفا" به مسايل امروزي جامعه توجه نشان بدهيم. نويسنده موفق كسي است كه در اثرخود ارتباط گذشته و امروز را حفظ مي كند .كشاورزي آزاد درمورد بازنويسي آثار گذشته ادبي ايران به زبان كودك و نوجوان گفت : كار بسيار خوبي است . بايد اين كار در زمينه هاي مختلفي مانند انيميشن، فيلم و كتاب صورت بگيرد.گفتني است از مرجان كشاورزي آزاد تاكنون كتابهاي زيادي در زمينه ادبيات كودك و نوجوان به چاپ رسيده است كه مي توان از اين ميان به داستان هاي يك تكه بلور ، باغ بلورين ، مزدك ، خانه ما كجا است ؟، مادر سيب ، غيرازخدا هيچ كس تنها نبود ، و ويس و رامين اشاره كرد.