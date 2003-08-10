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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۳۰

مرجان كشاورزي آزاد در گفت و گو با "مهر" :

بازار فروش كتاب كودك در ايران فاجعه است

بازار فروش كتاب كودك در ايران فاجعه است

از نظر ناشران، كودكان تبديل به وسيله اي براي تجارت شده اند. به همين خاطر ناشران اين عرصه به كيفت كتاب كودك توجهي ندارند .

مرجان كشاورزي آزاد نويسند كتابهاي كودك و نوجوان با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر " افزود:  ادبيات كودك ما بسيار غني است و ما در اين زمينه حرفهاي زيادي براي گفتن داريم . اما آنچه در جامعه ما به نام كتاب كودك منتشر مي شود از كيفيت خوبي برخوردار نيست و تنها به جنبه هاي  تجاري آن توجه مي شود.

وي  كيفيت بسياري از كتابهاي ويژه كودك و نوجوان را نامطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت : ما نبايد هر كتابي را در اختيار مردم قرار دهيم .  كتاب سلاح برنده و تيزي است كه خيلي از مردم برندگي آن را نمي بينند .
اين نويسنده ادامه داد: برندگي اشيا تنها به جسم انسان صد مه مي زند ، اما برندگي معنوي مطالب كتاب روح انسان را زخمي مي كند و اين زخم بسيار خطرناك است و مي تواند سالها كودك را آزار دهد.
وي عدم علاقه  كودكان را در سنين بالا به مطالعه كتاب  يكي از صدمات  خواندن كتاب نامناسب دردوران  كودكي دانست و تصريح كرد : ما هميشه سعي كرده ايم تقصير را به گردن هم بياندازيم ، وقتي اين كاررا كرديم،  فكر مي كنيم مشكل حل شده است. اما اين تصور اشتباه است.  در چاپ يك كتاب تا رسيدن آن به دست كودك ، گروه ها و افراد متفاوتي نقش دارند و همه چيز به هم مربوط است.  براي مثال كودك كه خودش  نمي رود كتاب بخرد و بخواند ،  بلكه اين كار را بزرگترها انجام مي دهند . براي حل  مشكل كيفيت كتاب كودك و نوجوان بايد يك كار اساسي و جمعي انجام دهيم .   


كشاورزي آزاد در مورد نقش منتقدين ادبيات كودك براي آشنا ساختن مردم با كتابهاي مناسب  جهت مطالعه كودكان گفت : نمي توان توقع چنداني از آنها داشت.  منتقدين كتابي را نقد مي كنند كه ارزش نقد و بررسي داشته باشد . متاسفانه در جامعه ما هركسي نقد و بررسي كتاب را نمي خواند و تنها كساني به اين نوع مطالب توجه دارند كه درگير عرصه ادبيات كودك و نوجوان هستند . 
اين نويسنده درباره موضوع داستانهايي كه نوشته مي شود گفت : همه چيز تغيير كرده است . ما هم بايد متوجه گذشت زمان و تغييرات آن باشيم . اما از طرف ديگر در نوشتن آثار مطابق با فرهنگ و زندگي امروزي،  نبايد گذشته خود را فراموش كنيم. ما بايد متوجه باشيم كه چه چيزي و چگونه بايد تغيير كند. يعني نه خيلي در گذشته غرق شويم و نه اينكه  صرفا" به مسايل امروزي جامعه توجه نشان بدهيم.  نويسنده موفق كسي است كه در اثرخود ارتباط گذشته و امروز را حفظ مي كند .
كشاورزي آزاد درمورد بازنويسي آثار گذشته ادبي ايران به زبان كودك و نوجوان گفت : كار بسيار خوبي است .  بايد اين كار در زمينه هاي مختلفي مانند  انيميشن، فيلم و كتاب  صورت بگيرد.
گفتني است از مرجان كشاورزي آزاد تاكنون كتابهاي زيادي در زمينه ادبيات كودك و نوجوان به چاپ رسيده است  كه مي توان از اين ميان به  داستان هاي   يك تكه بلور ، باغ بلورين ، مزدك ، خانه ما كجا است ؟، مادر سيب ، غيرازخدا هيچ كس تنها نبود ، و ويس و رامين اشاره كرد.

کد مطلب 15990

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