به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (رسانه ورزش) که برگزاری دیدارهای خیریه را در اولویت کارهای خود قرار داده است، در تازه‌ترین اقدام خود از ساعت 16 امروز پنجشنبه در دیداری به نفع کودکان سرطانی و همچنین به منظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم علی مودت و منوچهر واحدی، پیشکسوتان ورزش و رسانه کشور به مصاف تیم منتخب مربیان ملی و باشگاهی ایران با هدایت "کارلوس کی‌روش" رفت.

این بازی که با حضور پرشور پیشکسوتان و علاقمندان به فوتبال در ورزشگاه "الغدیر" تهران برگزار شد در پایان به برتری 4 بر 2 تیم منتخب مربیان ملی و باشگاهی ایران انجامید. برای تیم منتخب مربیان در این بازی علیرضا منصوریان (2 گل)، کریم باقری و امید نمازی گل زدند و گل‌های تیم رسانه ورزش را نیز عادل فردوسی پور و مجید باباعلی به ثمر رساندند.