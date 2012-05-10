به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاجرم گفت: اولین جلسه کمیته هماهنگی مشاغل خانگی شهرستان گرمه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز و بانک‌های عامل برگزار شد.

روح الله کاویانی تعداد مجوزهای صادر شده را 1200 فقره و تعداد طرح‌هایی که در سال 90 تسهیلات دریافت کرده‌اند را 158 طرح اعلام کرد.

وی همچنین افزود: با توجه به اعلام ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مقرر شد مانده تعهدات سال 90 بانک‌های عامل به تعهدات سال 91 در مشاغل خانگی افزوده شده و این موضوع با جدیت پیگیری شود.

کاویانی در ادامه گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به دارندگان مجوز مشاغل خانگی که از سایر دستگاه‌ها تسهیلات دریافت نموده‌اند تسهیلات جدید پرداخت می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی سرعت بیشتری پیدا کند.

برگزاری مسابقه گروهی نقاشی و خوشنویسی در خراسان‌ شمالی

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌شمالی از برگزاری مسابقات گروهی نقاشی و خوشنویسی در هفته میراث فرهنگی در این استان خبر داد.

علی وحدتی اظهار داشت: این مسابقه در مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مسابقه در دو بخش خوش‌نویسی و نقاشی در موزه اسناد نسخ خطی مجموعه فرهنگی، تاریخی مفخم اجرا می‌شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌شمالی یادآور شد: 27 اردیبهشت‌ماه برای برگزاری مسابقه نقاشی انتخاب شده و حضور تمام علاقه‌مندان در این رقابت آزاد است.

وی گفت: در هفته میراث فرهنگی که از 25 تا 31 اردیبهشت ادامه خواهد داشت، برنامه‌هایی به منظور بزرگداشت روز جهانی موزه‌ها نیز تدارک دیده شده است.

109 خیر عضو مجمع محسنین از اهالی مانه و سملقان هستند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مانه و سملقان گفت: 109 خیر با آغاز فعالیت مجمع محسنین در این شهرستان عضو این مجمع شده‌اند.

رحمت‌الله براتیان اظهار داشت: خیران مانه و سملقان با همکاری کمیته امداد نیازمندی‌های مختلف مستضعفان را برطرف می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از خیران 513 میلیون ریال در مجامع مختلف جمع آوری شده است، افزود: مجامع خیران از شش مجمع کوثر، شفاء، رضوان، ماعون، مشکوه و عطیه تشکیل شده است.

براتیان گفت: در مجامع کوثر، شفا، رضوان، ماعون، مشکوه و عطیه به ترتیب برای تهیه جهیزیه افراد نیازمند، درمان مددجویان، مسکن نیازمندان، اشتغال جوانان مددجو، تحصیل و فرهنگ دانش‌آموزان و دانشجویان و جذب دیگر خیران و کمک‌های محلی تلاش می‌شود.