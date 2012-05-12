مهار آتش سوزی در انبار هتل/ دو مسافر دچار دودزدگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حادثه هیچ یک از مسافران و کارکنان این هتل صدمه ای ندیدند وهمگی آنها با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی به بیرون از ساختمان هتل منتقل شدند.

در پی تماس کارکنان این هتل با سامانه 125 و درخواست کمک فوری، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 43، 49 و 84 ساعت 58 دقیقه نیمه شب گذشته به سمت محل حادثه واقع درخیابان شیخ بهایی حرکت کردند.

محمود افتخاری افسر آماده منطقه 3 عملیات سازمان آتش نشانی تهران دراین باره گفت: آتش سوزی در طبقه منفی این هتل و در قسمت انبار لوازم و مواد غذایی آن اتفاق افتاد که آتش نشانان برای خاموش کردن آن بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند.

وی افزود: گروه اول با استفاده از دو رشته لوله آبرسانی کار مهار و خاموش کردن شعله های آتش را آغاز کرده و به سرعت با بستن دستگاه تنفسی در میان دود، به کانون آتش سوزی نزدیک شده و قبل از گسترش آن به اطراف در زمانی کوتاه آن را مهار و خاموش کردند.

افتخاری ادامه داد: همزمان گروه دیگر آتش نشانان به طبقات هتل رفته و مسافران ایرانی و خارجی را که در آن زمان در اتاقهای خود استراحت می کردند به خارج از هتل هدایت کردند.

افسر منطقه 3 آتش نشانی با اشاره به دودگرفتگی برخی از طبقات هتل، تصریح کرد: درجریان این حادثه دو نفر از مسافران دچار دودزدگی شدند که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی در مورد علت بروز این حادثه اظهار داشت: درحال حاضر گروهی از کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران سرگرم علت یابی این آتش سوزی هستند ولی براساس بررسیهای اولیه احتمال می رود روشن ماندن لامپ سقفی در مجاورت مواد قابل اشتعال باعث کندسوزی و شعله ور شدن اجناس داخل انبار شده باشد.

وی درمورد خسارت وارده نیز گفت: در این آتش سوزی مقادیری از اقلام موجود در آن شامل لوازم بهداشتی ، مواد غذایی و... درآتش سوخت که میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان این سازمان در دست بررسی است