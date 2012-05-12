ثبت نام اعتکاف در یزد اینترنتی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی کارگر از برگزاری جلسه اعتکاف با حضور کارشناس اداره فرهنگی، امور مساجد، اعزام مبلغ، انفورماتیک و امور بانوان در دفتر اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد.

وی ضمن تقدیر از برگزاری دست اندرکاران این امر در سال گذشته، خواستار برگزاری مراسم بهتر و باکیفیت تر اعتکاف در سال جاری شد.



کارگر اعتکاف را یکی از سنت های حسنه و دیرینه خواند و اظهار داشت: در زمان صدر اسلام پیامبر بزرگوار به این امر مهم اهتمام داشته و خود در مسجد معتکف می شدند.



همچنین کارشناس انفورماتیک مورد ثبت نام اینترنتی در آدرس http://www.tebyanyazd.ir خبرداد و افزود: ثبت نام به شکل کاملا اینترنتی انجام می شود و قابلیت پرداخت هزینه ثبت نام با استفاده از کارتهای بانکی شتاب وجود دارد.

برگزاری محفل انس با قرآن در مهریز



محفل انس با قرآن کریم با سخنرانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و حضور نوجوان نابغه قرآنی در شهرستان مهریز برگزارشد.



در این محفل نورانی که با همکاری ناحیه مقاومت بسیج مهریز در مسجد صاحب الزمان (عج) دهستان گردکوه این شهرستان برگزار شد، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، وی را الگویی والا برای معلمین دانست و گفت: معلمان جایگاه مهمی در فرهنگ سازی جامعه دارند.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آموزش قرآن کریم در مدارس و همچنین تأکید بر حفظ کلام الهی خواستار توجه معلمان به این امر شد.



در ادامه محمد تقی خان نوجوان حافظ و نابغه قرآنی جهان با 51 روش بیان حفظ و مفاهیم قرآن توانایی خود را به عنوان نوجوان مسلمان در فرآگیری و انس با کتاب آسمانی اش را نشان داد.

این نوجوان چهارده ساله که فرزند یکی از روحانیون کشور پاکستان است، پس از فوت پدر در سه سالگی به همراه برادرش به ایران آمده و هم اکنون در جامعه المصطفی العالمیه قم به تحصیل علوم دینی مشغول است.



اولین جلسه گردهمایی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان یزد درمشهد مقدس برگزارشد



گردهمایی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان یزد با حضور مدیرکل ومعاونین تبلیغات اسلامی استان یزد در مشهد مقدس به مدت دو روز برگزارشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با حجت بودن حضرت و ائمه اطهار، به بیان مناسبت های روزمعلم و کارگر و عظمت نامگذاری سال جدید مطالبی بیان کرد.



حجت الاسلام حسینی کوهستانی با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و نیازهای روز جامعه در نسل جوان گفت: طرحها باید بر اساس اساسنامه سازمان و اسناد بالادستی و سند فرا دستگاهی تهیه و تنظیم شود.



وی یکی از اهداف مهم جلسه را بحث و بررسی پیرامون تصمیم گیری برای طرحهای فرهنگی سال 91 برشمرد و افزود: در سال 90 طرح های فرهنگی ازسوی استان به مرکز پیشنهاد و مورد موافقت شد و به اجرا درآمد.



در این جلسه هر کدام از مدیران شهرستان ها گزارش مختصری از فعالیت های انجام شده در سال جاری را ارئه داده و پیشنهادات را بررسی کردند.