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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۲

مهمانپرست:

نتیجه مثبت احداث مجتمع های آموزشی در آینده برهمگان محرز می شود

نتیجه مثبت احداث مجتمع های آموزشی در آینده برهمگان محرز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نتیجه مثبت احداث مجتمع های آموزشی در 10 سال آینده برهمگان محرز می شود و نظام تعلیم و تربیت از آثار آن منتفع خواهد شد.

رامین مهمان پرست در بازدید از غرفه آموزش و پرورش در نمایشگاه خدمت در گفتگو خبرنگار مهر در خصوص مجتمع های آموزشی و مقایسه آن با مجتمع های خارج از کشور افزود: پایه رشد هر کشور تحصیلاتی است که در آموزش و پرورش ارایه می شود.

وی افزود: شرایط آموزشی کشور باید به گونه ای باشد که دانش آموز با انگیزه و عشق دست به تلاش بزند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان بیشترین ساعات زندگی خود را در مدرسه سپری می کنند، آنان پشتکار، احترام، انگیزه و پیشرفت را در محیط آموزشی می آموزند.

وی با بیان اینکه ایجاد مجتمع های آموزشی می تواند با تشکیل محیطی صمیمی، کیفی سازی را به نظام آموزشی هدیه سازد، افزود: متاسفانه در گذشته با تاسیس مدارس غیرانتفاعی، منازل شخصی تبدیل به مدرسه شده و فضا از هیچ تعریف استانداردی برخوردار نبود.

وی اظهار کرد: این در حالی است که مجتمع های آموزشی با معماری بومی منطقه ای می تواند محیط لازم برای فضای ورزشی، مذهبی، آزمایشگاهی و علمی را به دانش آموز هدیه سازد.

کد مطلب 1599090

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