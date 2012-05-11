تیم ملی والیبال در اردوی تدارکاتی مازندران صاحب پیروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که بنا به دستور کادر فنی تیم ملی برگزار شد، شاگردان ایرج مظفری سرمربی تیم ملی با نتیجه سه بر دو برابر تیم والیبال منتخب بابلکنار به برتری دست یافت.



این دیدار عصر پنجشنبه در محل اردی تیم ملی در بخش بابلکنار برگزارشد و علاقمندان زیادی برای تماشای این مسابقه حضور داشتند.



تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، برای حضوری قوی تر در مسابقات قهرمانی آسیا در اصفهان برگزارمی شود، از17 اردیبهشت ماه اردوی آماده سازی خود را در بخش بابلکنار آغاز کرده و تا 27 ماه جاری ادامه خواهد داشت.



در هجدهمین اردوی آماده سازی تیم والیبال نوجوانان،18 بازیکن زیر نظر کادر فنی در دو نوبت صبح و عصر تمرین می کنند.



نوجوانان والیبالیست کشور، خود را برای حضور در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا که آبانماه امسال با حضور 13 تیم به میزبانی ایران برگزار می شود، آماده می کنند.