دیدار مداحان و شاعران استان بوشهر با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان همزمان با فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و ولادت امام (ره) تعداد 25 نفر از مداحان و شاعران اهل‌بیت عصمت و طهارت با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: در راستای افزایش بنیه علمی و فکری مداحان و به کارگیری فرامین و توصیه‌های معظم‌له، این افراد به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌روند.

موسوی نیا بیان داشت: این مداحان جمعه 22 اردیبهشت 91 عازم تهرا‌ن می‌شوند و شنبه 23 اردیبهشت ماه به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌روند.

این مقام مسئول عنوان داشت: این دیدار در چارچوب دیدارهای سالانه مداحان با رهبر معظم انقلاب انجام می‌گیرد و مداحان استان امسال برای سومین بار به دیدار مقام عظمای ولایت مفتخر می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه افزود: کاروان مداحان بوشهری در مسیر اعزام، به حرم حضرت معصومه (س) در شهر قم مشرف می شود.

وی ادامه داد: شاعران و مداحان اعزامی، همچنین در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور یافته و با آرمان‌های امام راحل تجدید پیمان می کنند.

موسوی‌نیا گفت:‌ سازمان تبلیغات اسلامی چند سالی است که نسبت به شناسایی و صدور مجوز مراکز آموزشی و ثبت کانون مداحان اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: بانک اطلاعات جامع آماری و مشخصات مداحان به همت کانون مداحان شهرستان‌های استان و با همکاری شورای هیئت‌های مذهبی بوشهر شناسایی شده‌اند و در مراسم دینی از حیث مداحی، روضه‌خوانی، مقتل‌خوانی و چاووش‌خوانی دارای چهره‌ای شناخته شده و مورد وثوق هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزاری انتخابات کانون مداحان را از رسالت‌ها و وظایف سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد و ادامه داد: نخستین انتخابات به صورت همزمان در سال ۸۵ و دومین دوره انتخابات در شهرستان‌های استان در بهمن ماه ۸۹ برگزار شد و به زودی ابلاغیه سومین دوره انتخابات از طریق رئیس گروه هیئت‌های مذهبی و کانون مداحان ارسال می‌شود.

موسوی‌نیا گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برای گروه مداحان آموزشگاه‌های مداحی را طراحی کرده و در حال حاضر بیش از ۵۱ آموزشگاه‌ مداحی به صورت تخصصی در سطح کشور وجود دارد که این آموزشگاه‌ها عموما به طور خصوصی و با مجوز و تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند و منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌شناسی مداحی، مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی را دنبال می‌کنند.

وی با دعوت از تمامی مداحان و شاعران اهل بیت و کسانی که علاقه‌مند به مداحی هستند، بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با صدور مجوز فعالیت، آموزشگاه‌های تخصصی مداحی را با رعایت قوانین و مقررات لازم واگذار می‌کند و بسیاری از استان‌ها دارای این آموزشگاه‌های تخصصی هستند که ما هم امیدواریم به زودی به جمع این استان‌ها بپوندیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از صدور کارت شناسایی مداحان استان خبر داد و اضافه کرد: صدور کارت شناسایی در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی بوده و نیازمند است که سریعا انجام گیرد.

وی گفت: توجه به اصل ولایت فقیه آینده روشنی را برای نظام اسلامی ترسیم می‌کند و چون بر این باوریم که دفاع از ولایت فقیه، دفاع از ائمه اطهار است و این مهم باید در راس برنامه‌ها و امور یک مداح به عنوان یک بازوی سازمان تبلیغات اسلامی نهادینه شود، بدین منظور و برای تحقق این امر مهم تعدادی از مداحان استان به نمایندگی از جامعه مداحان با پیگیری سازمان تبلیغات اسلامی برای دیدار و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین به تهران اعزام شده‌اند که این خود گواه این مطلب است.