برگزاری 40 هزار گفتمان دینی در کشور/ "عرفانهای نوظهور" مهمترین محور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مزروعی عصر پنجشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: سال گذشته 30 هزار گفتمان دینی در سطح مساجد، مدارس، دانشگاه ها و کانون های فرهنگی سراسر کشور برگزار شد.

وی گفت: منظور از گفتمان های دینی اجرای جلسه های پرسش و پاسخ در زمینه موضوعات معین است.

وی افزود: در گفتمان های دینی مخاطبان مشخص و بیشتر قشر نوجوان و جوان جامعه هستند و سعی بر این است تا از این طریق آنان را در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان مصون نگه داریم.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: بر همین اساس تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و استقبال خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: مدل فرهنگی گفتمان های دینی باید کاملا پیشرفته و کارآمد باشد.

مزروعی اظهار داشت: اساتید مجرب نیز باید با ارائه موضوعات کارشناسی شده برخوردار از عمق معرفت اسلامی در گفتمان ها به سمت ارتباط بیشتر با نسل نوجوانان و جوان پیش بروند و پیام دین را به صورت درست ارائه کنند.

وی گفت: مهارت های زندگی، عرفان های نوظهور و نومعنویت گرایی، برنامه ریزی برای مناسبت های هر ساله، جنگ نرم، اخلاق کاربردی، زن در خانواده از منظر اسلام، حجاب و عفاف و حاکمیت دینی در اسلام از مهم ترین محورهای مورد بحث و بررسی در گفتمان های دینی است.

وی افزود: سال گذشته سوالات مطرح شده در گفتمان های دینی در قالب 18 عنوان کتاب چاپ شد و در اختیار استان های سراسر کشور قرار گرفت.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: سیستان و بلوچستان تا کنون در حوزه گفتمان های دینی موفقیت های خوبی کسب کرده است.

حجت الاسلام صفر قربانپور مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: این اداره سال گذشته با برگزاری بیش از 500 گفتمان دینی یکی از موفق ترین استان های کشور بوده است.