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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۸

مزروعی خبر داد:

برگزاری 40 هزار گفتمان دینی در کشور/ "عرفانهای نوظهور" مهمترین محور

برگزاری 40 هزار گفتمان دینی در کشور/ "عرفانهای نوظهور" مهمترین محور

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سالجاری بیش از 40 هزار گفتمان دینی در کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مزروعی عصر پنجشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: سال گذشته 30 هزار گفتمان دینی در سطح مساجد، مدارس، دانشگاه ها و کانون های فرهنگی سراسر کشور برگزار شد.

وی گفت: منظور از گفتمان های دینی اجرای جلسه های پرسش و پاسخ در زمینه موضوعات معین است.

وی افزود: در گفتمان های دینی مخاطبان مشخص و بیشتر قشر نوجوان و جوان جامعه هستند و سعی بر این است تا از این طریق آنان را در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان مصون نگه داریم.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: بر همین اساس تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و استقبال خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: مدل فرهنگی گفتمان های دینی باید کاملا پیشرفته و کارآمد باشد.

مزروعی اظهار داشت: اساتید مجرب نیز باید با ارائه موضوعات کارشناسی شده برخوردار از عمق معرفت اسلامی در گفتمان ها به سمت ارتباط بیشتر با نسل نوجوانان و جوان پیش بروند و پیام دین را به صورت درست ارائه کنند.

وی گفت: مهارت های زندگی، عرفان های نوظهور و نومعنویت گرایی، برنامه ریزی برای مناسبت های هر ساله، جنگ نرم، اخلاق کاربردی، زن در خانواده از منظر اسلام، حجاب و عفاف و حاکمیت دینی در اسلام از مهم ترین محورهای مورد بحث و بررسی در گفتمان های دینی است.

وی افزود: سال گذشته سوالات مطرح شده در گفتمان های دینی در قالب 18 عنوان کتاب چاپ شد و در اختیار استان های سراسر کشور قرار گرفت.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: سیستان و بلوچستان تا کنون در حوزه گفتمان های دینی موفقیت های خوبی کسب کرده است.

حجت الاسلام صفر قربانپور مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: این اداره سال گذشته با برگزاری بیش از 500 گفتمان دینی یکی از موفق ترین استان های کشور بوده است.

کد مطلب 1599110

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