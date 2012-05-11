برنامه های شرکت نفت برای افزایش تولید تا پایان برنامه پنجم اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهرعلیرضا ضیغمی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سه دوره دستاوردهای سفرهای استانی در اراک ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و پیشرفت تکنولوژی را از وظایف حاکمیتی دانست و افزود: پیش بینی شده برای عملیاتی شدن برنامه ها 47 میلیارد ریال در بخش پالایشگاهی، ذخیره سازی فرآورده های نفتی، افزایش ظرفیت خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی باید سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما در تمام کنوانسیون دنیا عضو است باید همچون سایر کشورها به استانداردهای جهانی نزدیک شود که در راستای تحقق همین اهداف هم اکنون کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه امام خمینی (ره) از یورو 2 به یورو 5 رسیده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: بعد از سهمیه بندیِ سال 86 و انجام هدفمندی یارانه ها در سال 89 هم اکنون بنزین مصرفی کشور 60 میلیون لیتر در روز است که نسبت به همین آمار در سال 85 حدود 5.73 میلیون لیتر بوده که نشان از اصلاح الگوی تولید و مصرف دارد.

وی گفت: هم اکنون روزانه 10 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه امام خمینی(ره) تولید که سه میلیون لیتر آن در استان مصرف ومابقی به سایر نقاط کشور صادر می شود، همچنین از 13 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی، روزانه سه میلیون لیتردر استان و 10 میلیون لیتر دیگر صادر می شود.

ضیغمی افزایش تولید بنزین را از سایر اهداف شرکت پالایش خواند و گفت: هم اکنون تولید بنزین از 2.4 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر رسیده است.