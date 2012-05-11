مهدی هاشمی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز در باشگاه میلاد، در جمع سینماگران، فیلمسازان، هنرمندان و مسئولان عرصه فرهنگی استان البرز اظهار داشت: در اولین جشنواره استانی فیلمهای کوتاه حضور دارم واز این بابت خوشحال هستم.

وی در تعریف کوتاهی از فیلم کوتاه گفت: بایدعنوان کنم که " فیلم کوتاه انعکاس زندگی مردم است" و" سینما گر گواه و شاهد زمانه خود است".

هاشمی افزود: فیلمهای زیادی از جوانان و فیلمسازان استان البرز در طول این مدت دیدم که حاکی از آغاز راهی طولانی و مسئولیتهای بزرگی برای هنرمندان این استان است.

این بازیگر توانمند گفت: امیدوارم در شروع راه و در ادامه این مسئولیت به خاطر داشته باشید که چشمهای زیادی متوجه رفتار و زندگی هنری شما هنرمندان است و مسئولیت شما در قبال اجتماع را می بینند و قضاوت خواهند کرد.

مهدی هاشمی خطاب به فیلمسازان استان البرز اظهار کرد: آنچه که در خیال شما وجود دارد به دنبال آن بروید و از آن فیلم بسازید، در این راه از مشورت با فیلمسازان پیشکسوت کوتاهی نکنید و همواره تصور کنید که این آخرین فیلمی است که در زندگی می سازید.

وی در پایان افزود: هیچگاه به فکر جایزه و تقدیر نباشید زیرا تقدیر زمانه به شما ثابت خواهد کرد که کارتان ارزشمند است.