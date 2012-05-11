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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

بازیگر سینما وتلویزیون:

فیلم کوتاه انعکاس زندگی مردم است

فیلم کوتاه انعکاس زندگی مردم است

کرج - خبرگزاری مهر: بازیگر پیشکسوت سینما وتلویزیون گفت: فیلم کوتاه زندگی مردم را در وقایع جاری روزانه به تصویر می کشد.

مهدی هاشمی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز در باشگاه میلاد، در جمع سینماگران، فیلمسازان، هنرمندان و مسئولان عرصه فرهنگی استان البرز اظهار داشت: در اولین جشنواره استانی فیلمهای کوتاه حضور دارم واز این بابت خوشحال هستم.

وی در تعریف کوتاهی از فیلم کوتاه گفت: بایدعنوان کنم که " فیلم کوتاه انعکاس زندگی مردم است" و" سینما گر گواه و شاهد زمانه خود است".

هاشمی افزود: فیلمهای زیادی از جوانان و فیلمسازان استان البرز در طول این مدت دیدم که حاکی از آغاز راهی طولانی  و مسئولیتهای بزرگی برای هنرمندان این استان است.

این بازیگر توانمند گفت: امیدوارم در شروع راه و در ادامه این مسئولیت به خاطر داشته باشید که چشمهای زیادی متوجه رفتار و زندگی هنری شما هنرمندان است و مسئولیت شما در قبال اجتماع را می بینند و قضاوت خواهند کرد.

مهدی هاشمی خطاب به فیلمسازان استان البرز اظهار کرد: آنچه که در خیال شما وجود دارد به دنبال آن بروید و از آن فیلم بسازید، در این راه از مشورت با فیلمسازان پیشکسوت کوتاهی نکنید  و همواره تصور کنید که این آخرین فیلمی است که در زندگی می سازید.

وی در پایان افزود: هیچگاه به فکر جایزه و تقدیر نباشید زیرا تقدیر زمانه به شما ثابت خواهد کرد که کارتان ارزشمند است.

کد مطلب 1599125

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