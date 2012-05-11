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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

فیروز خبر داد:

تجهیز کتابخانه مرکزی ارومیه به 100 هزار کتاب بریل ویژه نابینایان

تجهیز کتابخانه مرکزی ارومیه به 100 هزار کتاب بریل ویژه نابینایان

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی از تجهیز کتابخانه مرکزی ارومیه به 100 هزار جلد کتاب بریل ویژه نابینایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیروز با بیان اینکه امسال همچنین بخش نابینایان کتابخانه های استان برای ارائه خدمات بهتر به روشندلان، مجهز به 100هزار جلد کتاب بریل و 865 جلد کتاب گویا شد، افزود: به زودی کتابخانه های فجر مهاباد و پسوه پیرانشهر راه اندازی و 48 کتابخانه مشارکتی نیز تقویت می شود.

وی از تجهیز کتابخانه های آذربایجان غربی به نرم افزار جدید پایلوت خبر داد و اظهار داشت: باتوجه به اینکه آذربایجان غربی در زمینه استفاده از فناوری جدید جزو استانهای پیشرو بوده به همین دلیل این سیستم جدید به صورت آزمایشی در استان و سپس در کشور اجرا می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی اضافه کرد: با آغاز به کار این سیستم حجم کار کاهش یافته و علاوه برآن اعضای کتابخانه ها به راحتی می توانند به منابع دیگرکتابخانه های کشور دسترسی پیدا کرده و به صورت آنلاین مطالب مورد نیاز خود را دریافت کنند.

فیروز یادآور شد: بر اساس آخرین آمار 72 هزار نفر عضو کتابخانه های استان هستند که سال گذشته 981 هزار جلد کتاب به آنان امانت داده شده و هم اکنون 60 باب کتابخانه عمومی فعال به 860 هزار جلد کتاب در استان وجود دااشته و در این راستا 17 شهر استان مجهز به اینترنت پرسرعت شده و خدمات مناسبی را به مراجعه کنندگان می دهند.

کد مطلب 1599134

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