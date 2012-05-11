مشارکت ناشران، خانه کتاب را یک گام نسبت به گذشته جلوتر برد

علی شجاعی صائین، مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، درباره چگونگی برنامههای برگزارشده در سرای اهل قلم و دیگر سراهای زیر مجموعه خانه کتاب در نمایشگاه گفت: برنامههای سراهای ما صرفا محصول برنامهریزی ما نیستند بلکه مشارکتی که ناشران، مجامع و موسسات فرهنگی با خانه کتاب و نمایشگاه دارند، موجب چنین ساختی برای این برنامهها میشود.
وی افزود: معمولا روال ما بر این است که براساس فراخوانهایی که منتشر میکنیم و ارتباطاتی که با سازمانها داریم، پیشنهادها را دریافت میکنیم. این پیشنهاداها در یک گروه کارشناسی بررسی میشوند. تلاش میکنیم برای نشستهای سرای اصلی، موضوعاتی را انتخاب کنیم که در عین داشتن تنوع موضوعی، حداکثر فراگیری را داشته باشند و به نوعی مسائل اصلی نشر را در بر بگیرند یا شمایی از وضعیت نشر در کشورمان را مجسم کنند. به علاوه تلاش کردیم در این دوره نمایشگاه از بزرگانی که در سال گذشته از میان ما رفتند، تقدیر کرده و مراسم نکوداشتی برایشان برگزار کنیم. مانند برنامههایی که برای زندهیاد ایرج افشار، سیمین دانشور و ... برگزار کردیم.
مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: فکر میکنم تنوع موضوعی و مشارکتی که ناشران و موسسات با ما داشتند، به ما کمک کرد تا از نظر کیفی، یک قدم از سالهای دیگر حضورمان در نمایشگاه جلوتر باشیم. درباره برنامههای دائمی و در طول سال سرای اهل قلم، هم تلاش شده تا موضوعاتی لحاظ شود که پاسخگوی نیازهای مخاطب باشد و به نوعی هم سرا را با نشریات کتاب ماه خود پیونده زدهایم که دوستان نشریات هم درگیر برپایی نشست باشند و از توان علمیشان کمک گرفته شود. به دنبال این هستیم که با جمعبندی دستاورد سالهای گذشته، مشارکت مجلات خانه کتاب و نظرات نقادانه رسانهها کیفیت برگزاری جلسات طول سال سرای اهل قلم را هم یک قدم به جلو ببریم.
وی درباره تسهیلات و امکاناتی که در این دوره نمایشگاه کتاب در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، گفت: امسال امکاناتی در اختیارمان قرار گرفت و دوستان خبرنگار هم که به غرفه سرا آمدند، از این امکانات بهرهمند شدند. ما در واقع کار خاصی انجام ندادهایم. در طول سال هم برنامه نمادینی را در روز خبرنگار، با حضور خبرنگاران حوزه کتاب داریم و تلاش داریم تا دوستان در این برنامه هم با مدیران و هم با یکدیگر دیدار و گفتگو داشته باشند. تلاش داریم شمار چنین نشستها و برنامههایی را افزایش بدهیم. پیشنهادهای در این زمینه شده است که باید بررسی شوند.
شجاعی صائین درباره حمایتهای خانه کتاب از نویسندگان گفت: برای نویسندگان و اهالی قلم هم در زمینه بیمه و عضویت در صندوق اعتباری حمایت از روزنامهنگاران، نویسندگان و هنرمندان حلقه واسطی میان آنها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. براساس اطلاعاتی که در بانک کتابمان است، احراز هویت نویسندگی و شرایط برخورداری از بیمهها را برعهده داریم. اگر همکاران بررسیها را انجام دادند و شرایط احراز شد، نویسنده مورد نظر به صندوق معرفی میشود. خوشبختانه صندوق هم پوششهای بیمهایاش را توسعه داد. بیمه تکمیلی هم از اواخر سال 89 به این حمایتها افزوده شد. ما در این زمینه نقش یک واسطه را داریم. توزیع بنهای الکترونیک خرید کتاب را هم به نمایندگی از معاونت فرهنگی ارشاد انجام میدهیم که این موضوع بسته به سقف بودجه اجرایی معاونت فرهنگی دارد.
وی افزود: مذاکراتی را هم با معاونت فرهنگی و برخی استانداران کشور در دست انجام داریم تا بتوانیم سفرهای علمی، فرهنگی و سیاحتی را در داخل کشور برای نویسندگان برنامهریزی کنیم و یک توافق اجمالی هم با معاونت فرهنگی داشتهایم تا بتوانیم با حمایت معاونت فرهنگی شرایط حضور نویسندگان برگزیده جشنوارههایی مانند کتاب سال یا کتاب فصل را در نمایشگاههای بینالمللی کتاب جهان فراهم کنیم.
مدیرعامل خانه کتاب درباره تقویت فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی این موسسه در نمایشگاه کتاب تهران گفت: امسال در محیط نمایشگاه 6 ایستگاه بزرگ اطلاعرسانی برپا کردیم که به تعبیر خودمان اطلاعرسانی رایانهای ارائه میکردند. ایستگاههای کوچک اطلاعرسانی یک یا دونفره هم در سالنهای نمایشگاه از جمله سطح شبستان برپا کردیم که گروهی از بازدیدکنندگان به این دوستان که داخل سالنها مستقر هستند، مراجعه کردند. همچنین امسال ایستگاههای اطلاعرسانی محیطی در نمایشگاه برپا شدند که بیشتر برای معرفی اماکن نمایشگاه فعالیت کردند.
شجاعی ادامه داد: میزان مراجعه و افزایش پرسشگری بازدیدکنندگان ما را وادار به توسعه فعالیتهای اطلاعرسانی در نمایشگاه کرد. مصلی به رغم این که چند سال است محیط برگزاری نمایشگاه است در مقایسه نمایشگاه بینالمللی تهران که تقریبا 20 دوره از نمایشگاه کتاب در آن برگزار شده، هنوز برای عدهای از بازدیدکنندگان، تازگی دارد و بسیاری از مخاطبان برای بار اول است که به اینجا قدم میگذارند. این مسائل باعث شد که سامانه اطلاعرسانی نمایشگاه را توسعه بدهیم. حتی از سال گذشته سامانه تلفنی اطلاعرسانی را راهاندازی کردیم که با 10 خط تلفن در خدمت هموطنان است و امسال هم برقرار است.
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