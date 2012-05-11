به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه پنجشنبه در سومین کنگره ملی شعر فاطمی که در سالن همایش مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته در کشور به شعر آئینی پرداخته میشود، افزود: این امر در جشنوارههای مختلف ادبی به وضح مشاهده میشود.
وی گفت: در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کجا احساس کند که حضورش در جشنوارهها و کنگرههای شعر موثر است شرکت خواهد کرد و از مسئولان و دست اندرکاران جشنوارههای مختلف ادبی تقدیر میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز در کشور جشنوارههای مختلفی به منظور شناسایی بیشتر ائمه معصومین(ع) در عرصه شعر برگزار میشود و جشنوارههای شعر رونقی فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در خصوص شخصیت حضرت زهرا(س) میفرمایند که ما هر چه در این زمینه صحبت کنیم کم است، افزود: این امر نشان دهنده عمق شخصیت این بانوی بی نظیر اسلام است که زبان از بیان فضائل آن حضرت عاجز و قلم نیز نمیتواند این جایگاه والا را ثبت کند.
سومین کنگره ملی شعر فاطمی همزمان با فرا رسیدن ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، دبیرخانه دائمی شعر آئینی، انجمن ادبی استان قم و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور تعدادی از شاعران آئینی کشور در قم برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رونق برگزاری جشنواره های شعر و ادب در سراسر کشور به وضوح قابل مشاهده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه پنجشنبه در سومین کنگره ملی شعر فاطمی که در سالن همایش مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته در کشور به شعر آئینی پرداخته میشود، افزود: این امر در جشنوارههای مختلف ادبی به وضح مشاهده میشود.
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