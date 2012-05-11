به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان درباره انتقاداتی که نسبت به هادی آیت‌اللهی و غلامرضا بهروان نواب رئیس فدراسیون وجود دارد، تصریح کرد: آیت‌اللهی یکی از افرادی است که در 30 سال گذشته در فوتبال بوده است. فراموش نکنیم آنچه که در حوزه وظایف او بوده را خوب انجام داده است. به عنوان مثال طرح آسیا ویژن در استان فارس همیشه اول بوده است. استان فارس هم در سال‌های گذشته به رغم مشکلات مالی زیاد، دو تیم در لیگ برتر داشته است.

وی که در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود افزود: غلامرضا بهروان هم یکی از داوران خبره سالهای گذشته فوتبال بوده است! او یکی از افرادی است که در هیئت رئیسه رای آورد و اگر در مجمع بعدی به عنوان نایب رئیس معرفی شود قطعا رای می آ‌ورد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص استانداردهای پذیرش تیم های جدید در لیگ برتر و احتمال واگذاری گهر زاگرس تاکید کرد: معیارهای کنفدارسیون فوتبال آسیا اعلام شده است و در زمان مقرر بازدیدها هم صورت می گیرد. طبق معیارهای جدید اگر یک یا دو باشگاه امتیازات لازم را کسب نکنند در کل امتیازات ایران کم می شود و ممکن است مجوز حرفه ای صادر نشود. در هر صورت ما با هیچ باشگاهی تعارف نداریم و اگر آنها امتیازت لازم برای استانداردسازی را کسب نکنند قطعا جای خود را در لیگ برتر از دست می دهند.

کفاشیان ادامه داد: یک راه این است که تعداد تیم های لیگ برتری را از 18 به 16 تیم برسانیم و راه دیگر این است که تیم هایی که در لیگ دسته یک شایسته تر هستند و امکانات و زیرساخت‌های حرفه ای دارند را جایگزین کنیم.

وی با اشاره به مشکلات باشگاه گهر زاگرس و امکان واگذاری آن یادآور شد: بعید می دانم گهر زاگرس با این شرایط بتواند در لیگ بازی کند. ولی اگر این باشگاه به شهر خرم آباد واگذار شود شاید بتوانند کاری کنند.

" در ترکیب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افراد با نفوذ کمی وجود دارد، در حالی که در فدراسیون های قبلی افراد موثر و با نفوذ زیادی در هیئت رئیسه عضویت داشته اند". کفاشیان در واکنش به این انتقاد گفت: نمی دانم افراد هیئت رئیسه فدراسیون های گذشته چقدر کمک کرده اند، اما در حال حاضر اعضای هیئت رئیسه انتخابی هستند نه انتصابی. فیفا تشخیص داده افرادی که فوتبال را می شناسند در فدراسیون فعالیت کنند.

علی کفاشیان که در برنامه ورزش و مردم حضور یافته بود، با تکذیب پرداخت پول کی روش از حساب سازمان لیگ یادآور شد: ما چنین کاری نکرده ایم، البته فدراسیون از درآمد سازمان لیگ سهم 10 درصدی دارد و اگر هم پولی از این سازمان گرفته ایم، 10 درصد خودمان را خورده ایم! ضمن اینکه باشگاه هایی هستند که بیشتر از حق خودشان از سازمان لیگ گرفته اند.

وی درباره برنامه بازی های دوستانه تیم ملی تاکید کرد: شرایط برای فراهم کردن بازی دوستانه سخت است. ما بازی با آلبانی در ترکیه را قطعی کرده ایم و حتی قرارداد این بازی امضا شده است، اما دنبال این هستیم تا روز 20 می (31 اردیبهشت) هم یک بازی دیگر را قطعی کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بی اهمیت دانستن لغو بازی با امارات افزود: ما روابط خوبی با فدراسیون امارات داریم، اما اینبار از بالا به آنها دستور داده شود بود که بازی لغو شود. روابط ما به گونه ای بوده است که تاحالا نیاز به امضای قرارداد نداشتیم. البته این بازی دوستانه هم مهم نبود!

کفاشیان در بخش پایانی صحبت هایش درباره اعتراض ها و انتقادهای کی روش نسبت به شرایط تیم ملی گفت: کی روش اوایل فعالیتش یک مقدار ناراحت بود، اما الان آنچه که می بیند این است که همه برای موفقیت تیم ملی تلاش می کنند. او می گوید می خواهد در شرایط سخت کار را پیش ببرد! در هر حال کی روش شرایط ما را در کرده است و می خواهد تیم ملی را به جام جهانی ببرد. طبیعی است که در موارد جزیی از بعضی موارد ناراحت شود.