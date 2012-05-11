نمایشگاه عکس مرمت بناهای تاریخی کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: نمایشگاه عکسی از روند فعالیت‌های مرمت موزه‌ها و بناهای تاریخی استان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

جلیل رحیمی افزود: این نمایشگاه به مناسبت هفته میراث فرهنگی به مدت یک هفته دایر است که در آن روند فعالیت‌ های مرمت موزه‌ها و بناهای تاریخی استان در قالب عکس به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر نمایشگاه عکس مرمت، نقشه‌ها و عکس‌های هوایی شهرها و اماکن تاریخی استان با هدف معرفی هرچه بیشتر این آثار به نمایش گذاشته می‌شود.

حرکت عظیم ملت ایران به پشتوانه ولایت صورت گرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: حرکت عظیم ملت ایران در شکل دهی به انقلاب اسلامی ایران به پشتوانه ولایت صورت گرفت و لازم است برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی، ارزشهای ولایی را در جامعه گسترش دهیم.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: مسئولان ادارات باید در مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب گام بردارند و این مسیر بایستی متناسب با ارزشهای دینی باشد.

وی گفت: این شعارها نیازمند کار فرهنگی مداوم و تلاش مستمر در این حوزه است.

برگزاری جشنواره منطقه ای نمایش‌ های آیینی و سنتی غرب کشور در کرمانشاه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه از برگزاری اولین جشنواره منطقه ای نمایش‌ های آیینی و سنتی غرب کشور در کرمانشاه خبر داد.

مظفر تیموری افزود: این جشنواره با هدف ارتقاء نمایش های آیینی و سنتی و محلی برگزار می شود.

وی گفت: آن دسته از گروه‌های تئاتر استان که در فاصله زمانی ابتدای دی ماه 1390 تا دو هفته پیش از برگزاری جشنواره استانی سال 1391 اجرای عمومی خود را به پایان رسانده باشند، می‌توانند متقاضی حضور در جشنواره تئاتر استانی باشند.

برگزاری کنگره بزرگداشت علامه ماموستا ملا احمد نودشی

کنگره بزرگداشت علامه ماموستا ملا احمد نودشی با حضور علما، مسئولان و شخصیت های علمی، فرهنگی و مذهبی استانهای تهران، کردستان و کرمانشاه در شهر مرزی نودشه برگزار شد.

در این کنگره، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، لزوم تکریم و پاسداشت علمای دین را مورد تأکید قرار داد و گفت: تکریم علما مورد توجه، توصیه و تأکید قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) است که ما با عنایت به این مهم اقدام به برگزاری این کنگره کردیم.

حجت الاسلام محمد آفتابی، ویژگی های علمای دین را فروتنی در برابر قرآن، زمان شناسی، خود شناسی و ابلاغ رسالت دین بدون ترس و واهمه عنوان کرد و افزود: ارج نهادن به مقام و شخصیت مفاخر دینی، علمی و فرهنگی و تکریم مفاخر اهل تسنن را در کنار مفاخر اهل تشیع از اهداف این کنگره برشمرد.

تسهیلات بانکی ارزان قیمت به جای جوایز صادراتی به صادرکنندگان داده شود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه معتقد است اگر تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیار تجار و صادرکنندگان قرار گیرد، تاثیرگذاری بیشتری از جوایز صادراتی دارد.

کیوان کاشفی گفت: استان کرمانشاه هم با بخش کردی و هم بخش عربی کشور عراق مرز دارد و همین موقعیت ممتازی را برای استان ایجاد کرده است.

اعزام 137 مددجوی بهزیستی به جوار حرم امام رضا سفر کردند

137 زن سرپرست خانوار زیر پوشش اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه به مشهد مقدس سفر کردند.

در این سفر که از درب اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه آغاز شد، زائران با وسیله نقلیه به فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه منتقل شدند.