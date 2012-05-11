  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

دبیر شورای آموزش پزشکی؛

سند آمایش سرزمین به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

سند آمایش سرزمین به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

سند آمایش سرزمین مراکز آموزش عالی در علوم پزشکی در جلسه شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به تصویب رسید به کلیات آن به دانشگاهها ابلاغ شد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند آمایش سرزمین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی علوم پزشکی پیش از این در کمیته های مربوطه نهایی شده بود و در نهایت در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به تصویب رسید.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: این سند پس از تصویب برای قرارگرفتن در مجموعه قوانین اجرایی، به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است که در آنجا نیز مورد تصویب قرار گیرد.

وی گفت: کلیات سند آمایش سرزمین به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است و جزئیات آن پس از رفع برخی نکات اعلام می شود.

ضیایی اظهار داشت: نکته مورد اهمیت در این ساختار جدید است که تعداد دانشگاههایی که به شاخص های مورد نظر می رسند ثابت نمی ماند و هر زمان که یک دانشگاه بتواند شاخص های مورد نظر را کسب کند می تواند به آن گروه اضافه شود.

به گزارش مهر، بر اساس جزئیات طرح آمایش سرزمین و مراکز آموزش عالی در حوزه سلامت، دانشگاههای علوم پزشکی به 6 بخش شامل دانشگاههای بین المللی، دانشگاههای ملی، دانشگاههای استانی، مراکز آموزش عالی سلامت، دانشکده های سلامت و مرکز جامعه نگر سلامت تقسیم بندی می شوند.

همچنین بر اساس این طرح کشور به 9 منطقه آمایشی تقسیم می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی با کارکرد ملی در رأس مناطق قرار می‌گیرند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان، اهواز و کرمانشاه جزء 9 منطقه آمایشی محسوب می‌شوند.

کد مطلب 1599244

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