سند آمایش سرزمین به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند آمایش سرزمین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی علوم پزشکی پیش از این در کمیته های مربوطه نهایی شده بود و در نهایت در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به تصویب رسید.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: این سند پس از تصویب برای قرارگرفتن در مجموعه قوانین اجرایی، به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است که در آنجا نیز مورد تصویب قرار گیرد.

وی گفت: کلیات سند آمایش سرزمین به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است و جزئیات آن پس از رفع برخی نکات اعلام می شود.

ضیایی اظهار داشت: نکته مورد اهمیت در این ساختار جدید است که تعداد دانشگاههایی که به شاخص های مورد نظر می رسند ثابت نمی ماند و هر زمان که یک دانشگاه بتواند شاخص های مورد نظر را کسب کند می تواند به آن گروه اضافه شود.

به گزارش مهر، بر اساس جزئیات طرح آمایش سرزمین و مراکز آموزش عالی در حوزه سلامت، دانشگاههای علوم پزشکی به 6 بخش شامل دانشگاههای بین المللی، دانشگاههای ملی، دانشگاههای استانی، مراکز آموزش عالی سلامت، دانشکده های سلامت و مرکز جامعه نگر سلامت تقسیم بندی می شوند.

همچنین بر اساس این طرح کشور به 9 منطقه آمایشی تقسیم می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی با کارکرد ملی در رأس مناطق قرار می‌گیرند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان، اهواز و کرمانشاه جزء 9 منطقه آمایشی محسوب می‌شوند.