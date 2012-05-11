آغاز برنامه های سالروز سفر رهبری به کردستان/ مراسم یاد یار در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز 22 اردیبهشت ماه برنامه های سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال 88 آغاز شد و قرار است که در طول 10 روز آینده برنامه های متنوعی به همین مناسبت فرخنده در مناطق شهری و روستایی این استان برگزار شود.

پنجشنبه شب و با مشارکت حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ویژه برنامه جنگ یاد یار در سنندج برگزار شد و طی آن گروه های مختلف فرهنگی و هنری از استان کردستان و یک گروه مهمان از استان کرمانشاه به اجرای برنامه پرداختند.

در ویژه برنامه یادیار در ابتدا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان طی سخنانی ضمن تبریک این ایام به مردم استان اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان دستاوردهای خوبی بر این منطقه به دنبال داشت و باید از برکات این سفر در راستای توسعه این استان بهره برداری کرد.

قباد میمنت آبادی گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان باعث ایجاد تحول در تمامی عرصه ها به ویژه بخش فرهنگ و هنر این استان شد و انتظار می رود که در 10 روز آینده و با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری بتوانیم جلوه های از این سفر ماندگار را برای مردم کردستان معرفی کنیم.

بعد از سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نوبت به اجرای گروه دف نوازی از سنندج رسید تا این گروه با اجرای چندین قطعه مولودی فضای خاصی در سالن ایجاد کند.

سخنرانی معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان دیگر بخش برنامه های یادیار در سنندج بود که در این بخش نیز حجت الاسلام مهدی فرضی به بیان دستاوردهای این سفر پرخبر و برکت برای استان پرداخت و گفت: باید همواره در راستای ماندگار کردن سفر مقام معظم رهبری به استان تلاش شود.

وی با تبریک ایام هفته زن و میلاد حضرت فاطمه (س) گفت: امروز به برکت حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی کشور ما در حال پیشرفت و ترقی است.

بعد از سخنان حجت الاسلام فرضی و به همت حوزه هنری استان کردستان از دو پیشکسوت سینما بهمن سنندج که به درجه بازنشستگی نائل شده بودند تقدیر و تجلیل شد.

اجرای چهار قطعه موسیقی از سوی گروه موسیقی استان کرمانشاه دیگر بخش ویژه برنامه یاد یار در سنندج بود که بعد از آن نوبت به هنرنمایی گروه موسیقی سقز به هنرمندی علاالدین نباتی رسید تا وی نیز با اجرای سه قطعه شاد موسیقی فضای متفاوت در سالن ایجاد کند.

در لابلای این بخش از برنامه ها استاندار کردستان نیز وارد سالن شد و سپس در بخش اهدای جوایز به شرکت کنندگان در این برنامه مشارکت کرد.

علیرضا شهبازی در سخنانی کوتاه ضمن تبریک این ایام مبارک به مردم استان کردستان بیان کرد: امیدواریم که همواره و با برگزاری برنامه های این چنین شاهد حضور مردم در صحنه باشیم و بتوانیم فضای شاد و خوب را برای این عزیزان در استان کردستان فراهم کنیم.

پایان بخش ویژه برنامه یاد یار در سنندج، اجرای نمایش کمدی و طنز "کوره یا کنیشکه" دختر است یا پسر بود که اجرای این نمایش نیز با استقبال مناسبی از سوی شرکت کنندگان قرار گرفت.

در جریان برگزاری این ویژه برنامه از سوی حوزه هنری استان کردستان به قدی قرعه به 22 شرکت کننده به مناسبت 22 اردیبهشت ماه هدایای داده شد.

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عکس؛ محمد لطیف حسینی نسب