سفرهای دولت مشکلات استانها را به صورت میدانی هدف گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دولت در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز با اشاره به انجام یکصدمین سفر رئیس جمهور، سفرهای استانی عالی ترین مقام اجرایی کشور را یک نهضت جدید در عرصه خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و افزود: راه آورد چنین اقدام ارزشمندی، زمینه ساز فرصتهای طلایی برای توسعه و پیشرفت استانهای کشور است.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور، محرومیت در شهرستانها را که در سالهای قبل از آن به فراموشی سپرده شده بود دوباره مطرح و برای زدودن غبار محرومیت از چهره این مناطق تلاش مضاعف کرد، دیدار صمیمانه رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم در استانها خصوصا اقشار محروم جامعه را جلوه ای زیبا از عشق و علاقه مسئولان نظام به مردم و از سوی دیگر اعتماد مردم به خدمتگزاران خود دانست.



حجازی عنوان کرد: برتری نظام جمهوری اسلامی بر سایر نظامهای موجود همین است که حضور در بین مردم و رسیدگی به امورات آنان را همیشه مایه فخر و مباهات خود می دانستند.



استاندار خوزستان با بیان اینکه، سفرهای مقام معظم رهبری به استانها الهام بخش سفرهای استانی رئیس جمهوری شد، تصریح کرد: پویایی جامعه اسلامی به آن است که فاصله ها میان رهبر و مقتدای آن جامعه و دیگر مسئولان با مردم برداشته شود و این، یکی از آموزه های مهم مکتب حیات بخش اهل بیت است که جای خالی در نظامهای لیبرال دموکراسی مشهود است.



وی همچنین با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی در برخی شهرهای خوزستان گفت: با روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم و اهتمام جدی شخص رئیس جمهور بار دیگر پرونده مناطق آسیب دیده از جنگ گشوده شد و فصل نوینی در توسعه و آبادانی این شهرها آغاز شد.



حجازی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانی، مسائل و مشکلات استانها را به صورت میدانی هدف گیری کرده استف عنوان کرد: اجرای چنین مصوباتی، تلاشی مضاعف از سوی تمامی دستگاه های یک استان را می طلبد تا در آخرین سال دولت دهم که مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، بیش از پیش شاهد به ثمر نشستن حرکت ارزشمند رئیس جمهور باشیم.



نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت به استان خوزستان به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز واقع در کیانپارس برگزار می شود و مردم می تواند در این مدت از این نمایشگاه دیدن کنند.