رنج بیماران دیالیزی هرمز از نبود امکانات/ هزینه های ترددبر دوش بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، چند سال است که سناریوی تکراری آوردن دستگاه جدید دیالیز به جزیره هرمز روایت می‌شود اما خبری از بازنویسی آن نیست. روزانه به دلیل نبود این دستگاه‌ دیالیز در این جزیره بیماران کلیوی و دیالیزی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و کسی نیست به داد آنها برسد.

مسئولان ارشد استان هم تنها به دادن وعده و سفرهای تبلیغاتی خود به شهرستانها و جزایر اکتفا می کنند بی آنکه این سفرها موجب حل مشکلات مردم این دیار دور افتاده از پایتخت باشد. جزیره هرمز که در طول تاریخ شاهد تحولات گسترده ای بوده است، هنوز نتوانسته رنگ آرامش را به چشم ببیند. اگر پای صحبت اهالی رنج دیده هرمز بنشینید نبود امکانات را می توانی از کلمه کلمه گفته آنها بشنوی.

به گفته برخی از اهالی هرمز، امکانات درمانی این جزیره بسیار ضعیف است. صدیقه یادگاری یکی از ساکنان جزیره هرمز وهمراه بیمار دیالیزی می گوید: درمانگاه جزیره هرمز در حد یک خانه بهداشت به مردم خدمات ارائه می دهد و اگر کسی نیاز به درمان تخصصی داشته باشد باید به مرکز استان (بندر عباس) مراجعه کند.

محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بیماران دیالیزی در جزیره هرمز گفت: هرچند آمار تعداد بیماران دیالیزی در جزیره هرمز به چهار نفر می رسد که یکی از این بیماران دیالیزی سال گذشته بر اثر دیر رسیدن و نبود دستگاه دیالیز در هرمز جان خود را از دست داد، اما باید اعتراف کرد که به دلیل نبود دستگاه دیالیز، آمار مرگ و میر بیماران کلیوی در این بخش افزایش می یابد، زیرا این بیماران برای رسیدن به نزدیک‌ترین دستگاه دیالیز باید مسافت زیادی را طی کنند که گاهی به دلیل شرایط جوی آب و هوایی و طوفانی بودن دریا قادر به رفتن به مرکز استان هستند فوت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بیماران دیالیزی که در هفته سه بار باید دیالیز شوند به دلیل نبود دستگاه و مشکلات تردد دریایی که گاها باید در آفتاب در انتظار شناور باشند.همه مردم جزیره هرمز توان پرداخت هزینه انتقال بیماران خود به بیمارستانهای دیگر ندارند و به مشکلات زیادی برمی خورند.

نماینده هرمزگان در شورایعای استانها در مورد درمانگاه جزیره هرمز گفت: به دلیل کمبود امکانات و نبود نیروی متخصص درمانگاه جوابگوی نیازهای مردم نیست. مردم این منطقه بسیار محرومند و در بخش درمان با مشکلات زیادی مواجه هستند، در موقع بیماری یا باید از درمان کامل صرفنظر کنند و یا به شهرستانهای دیگر مراجعه کنند.

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زرنگاری تاکید کرد: به طور قطع افراد مبتلا به بیماری ها و نارسایی های کلیوی نیازمند درمان های تخصصی و مراقبت های کافی هستند اما در مجموع باید گفت بسیاری از نیازهای این بیماران برآورده نمی شود.افراد بیمار دیالیزی علاوه بر اینکه با درد و رنج زیادی دست و پنجه نرم می کنند بلکه باید مشکلات ناشی از نبود امکانات لازم برای دریافت مراقبت های مورد نیازش را نیز تحمل کند.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان تعداد بیشتری از بیماران کلیوی نیازمند دیالیز یا دریافت پیوند کلیه خواهند شد، عنوان کرد: در صورتیکه برای برطرف کردن مشکلات مراقبتی و درمانی این بیماران اقدام جدی صورت نگیرد و تدابیر لازم برای فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز اندیشیده نشود به طور قطع در آینده نزدیک شاهد مشکلات بیشتری در خصوص بیماری ها و نارسایی های مزمن کلیوی خواهیم بود.

به سراغ بیماری که منتظر رسیدن شناور در اسکله هرمز در حال رفتن به بندرعباس جهت انجام دیالیز بود، می‌روم. اسحاق یادگاری از بیماران دیالیزی است که به علت نارسایی کلیه سه سال است دیالیز می‌کند.

وی اگرچه نای صحبت کردن ندارد اما قادر به حرکت است، با همان حال از وضعیت خود می‌گوید. اسحاق که دو روز در هفته و هر نوبت 45 دقیقه باید زیر دستگاه باشد می‌گوید: متأسفانه به علت دیر رسیدن به بندر خیلی از روزها از دیالیز جا می ماندم و از صبح زود باید در اسکله هرمز منتظر رسیدن شناور باشم و تا شناور می رسد یک ساعت از وقتی که باید در نوبت دیالیز باشم وقتم در گرما و در اسکله هرمز تلف می شود.

وی می گوید: وقتی هم که از دیالیز برمی گردم باز هم با مشکل روبرو هستم چون باید در گرما در اسکله بندرعباس بمانم تا شناوری که قرار است به هرمز برود پر از مسافر شود و این کار طول می کشد. اگر دستگاه دیالیز در خود هرمز باشد مجبور به رفتن به بندر نمی شوم ولی درمانگاه هرمز در این خصوص بسیار ضعیف است.

وی که برای دیالیز شدن به بندر عباس باید برود ، از مخارجی که هر بار به علت رفت و آمد به بندرعباس و بلعکس باید متحمل شود، می گوید : بدون هزینه دارو هر بار باید 40 هزار تا 50 هزار تومان هزینه رفت و آمد و تردد در شهر بندرعباس را بدهم.

وی با اشاره به اینکه اگر مسئولان واقعا به فکر بیماران بخش دیالیز هستند لااقل یک مرتبه از نزدیک بیایند و در جریان مشکلات ما قرار گیرند، می‌گوید: از مسئولان انتظار داریم بیشتر از ما حمایت کنند.

بیماران دیالیزی به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکلند و با توجه به اینکه نصف روز را اینجا هستند، مسلما کار و شغل مناسبی نخواهند داشت. متاسفانه روز به روز هم بر شمار بیماران دیالیزی اضافه می‌شود و این در حالی است که نبود دستگاه‌ دیالیز در جزیره هرمز کاملا چشمگیر است.

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زرنگاری نماینده هرمزگان در شورایعای استانها افزود: با توجه به اینکه اکثریت مردم جزیره هرمز از قشر صیاد هستند و وضعیت معیشتی و درآمد آنان چندان مطلوب نیست، توان پرداخت هزینه های سنگین تردد و مطب های تخصصی به ویژه خصوصی را ندارند و حداقل هفته ای یکبار لازم است متخصص به جزیره بیاید و بیماران را درمان کند، همچنین بالغ بر یکسال است دندانپزشک در هرمز حضور ندارد.

رئیس شورای شهر هرمز، از نبود درمانگاه شبانه روزی در این شهر هفت هزار و 500 نفری گله مند است و می گوید: سه سال از تصویب شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز در مرکز ارتقای سلامت وزارت بهداشت و ابلاغ آن به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمز گان می گذرد اما این خواسته مردمی هنوز محقق نشده است.

زرنگاری با اشاره به اینکه مسئولان نبود نیروی کافی را دلیل شبانه روزی نشدن درمانگاه جزیره هرمز عنوان می کنند، افزود: مردم نیز به دلیل عدم ارایه خدمات مناسب در این درمانگاه اغلب به مراکز درمانی شهر بندرعباس مراجعه می کنند و در صورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی بدون شک آمار مراجعین این مرکز افزایش خواهد یافت.

نماینده هرمزگان در شورایعالی استانها مهمترین مشکل شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز را کم توجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به حوزه بهداشت جزیره هرمز ذکرکرد و افزود: مادامی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، جزیره هرمز را در حوزه سلامت به جای نگاه برادرانه نگاهی رقابتی داشته باشند، پیشرفتی در زمینه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی این منطقه حاصل نخواهد شد.

زرنگاری اظهارداشت: مسئولان این دانشگاه برای بهبود ارایه خدمات پزشکی به مردم، باید زمینه احداث کلینیک تخصصی در جزیره هرمز فراهم سازند تا شرایط حضور پزشکان متخصص در این جزیره بیش از گذشته فراهم شود.

شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز بهداشت استان هرمزگان فعالیت می کند جزیره هرمزبا جمعیتی بالغ بر هفت هزار و 500 نفر و در 18 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس قرار دارد.

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گزارش از احمد رنجبری