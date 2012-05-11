به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از انیمیشن "آقای مهربانی" به کارگردانی حسین گلپایگانی و تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا، عصر دیروز 21 اردیبهشت با حضور حسین ساری مدیر مرکز پویانمایی صبا، عوامل تولید انیمیشن و اصحاب رسانه در فرهنگسرای قبا برگزار شد.
در این نشست گلپایگانی در سخنانی اظهار کرد: همیشه نگران بودم که چرا آثار مذهبی و دینی مخاطب را جذب نمیکنند و چرا افراد حرفهای و معتقد هیچگاه وارد تولید آثار مذهبی نمیشوند. در حالی که میتوان وارد فضای تولید آثار پویانمایی دینی شد و کارهای شایستهای انجام داد.
وی افزود: البته اصلا قرار نبود من این پویانمایی را کار کنم و بنا بود آقای زرینآبادی "آقای مهربانی" را بسازند. با این حال معتقدم تولید کارهای این چنینی احترام گذاشتن به ارزشها، اعتقادات و مخاطب است و با همین دیدگاه اقدام به ساخت انیمیشن کردم. در ادامه مراسم مدیر مرکز پویانمایی صبا نیز در اظهاراتی گفت: "آقای مهربانی" یک اثر متعالی است که به مضمونی ایرانی میپردازد.
ساری افزود: حضرت رضا(ع) دارای خصایص یک انسان کامل بودهاند و از این جهت انیمیشن "آقای مهربانی" ارزشمند است که برخی از خصایص امام هشتم را به تصویر کشیدهاست که از آن جمله میتوان به وفای به عهده اشاره کرد.
وی ادامه داد: البته انیمیشن مذکور به خصایصی چون رأفت و مهربانی ایشان بیشتر پرداخته است. چرا که جامعه امروز ما نیازمند افزایش مهربانی و لطف و عطوفت است.
ساری آثار بعدی مرکز پویانمایی صبا را در امتداد این اثر معرفی و تصریح کرد: خوشبختانه نسبت به انیمیشن نگاه ویژهای ایجاد شده که این امر مرهون نگاه رهبر انقلاب است. به همین دلیل به شما نوید میدهم که پویانمایی ایران مسیر رو به رشدی را طی خواهد کرد.
مدیر مرکز پویانمایی صبا از تولید 500 ساعت پویانمایی برای تلویزیون خبر داد و گفت: همانطور که میدانید روال محاسبه میزان انیمیشن تولید شده به ثانیهاست اما من از ذکر دقیقه نیز فاکتور گرفتم و اعلام میکنم با همت دوستان 500 ساعت پویانمایی برای تلویزیون تولید شده است.
وی با تاکید بر اینکه کیفیت انیمیشن باید به عنوان یک راهبرد جدی تلقی شود، خاطرنشان کرد: البته این آثار از حیث کیفیت یکسان نیستند. علاوهبر آنها 700 ساعت طرح و فیلمنامه آماده داریم که در به مرور در اختیار دوستان قرار میگیرد. بنابراین منعی برای توسعه انیمیشن در کشور وجود ندارد.
ساری یادآور شد: اما نیاز به سازماندهی جدی احساس میشود و از سوی دیگر اعمال مدیریت کارآمدتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که ما به دقت کافی در خلق ایدهها و داستانهای جذاب نیاز داریم.
مدیر مرکز پویانمایی صبا در خاتمه اظهار کرد: همه چیز برای جهش در انیمیشن مهیاست و "آقای مهربانی" نیز در طراز آثار جهانی قرار دارد. بنابراین اصلا بلندپروازانه نیست که ایران اسلامی قطب انیمیشن پاک در دنیا باشد. مراسم رونمایی با پخش دقایقی از انیمیشن و تقدیر و تشکر از سازندگان "آقای مهربانی" به پایان رسید.
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