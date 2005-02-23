ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه را مي فروشيم

مهندس صادق افشار در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" اظهارداشت: با فروش ساختمان 13 ميليارد توماني كه بخشي از اعتبار آن از محل طرحهاي عمراني در مشاركت ساخت آزاد راههاي كشور برداشته شده بود ، بارديگر به اين محل بازگردانده خواهد شد.

وي گفت: با اين اقدام، معاونت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه و ترابري نيز كه قرار بود به اين ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران نقل مكان كند، به ساختمان مركزي وزارت راه و ترابري خواهد رفت.

افشارخاطرنشان كرد: هم اكنون بدنبال اختصاص اعتبار از سازمان مديريت و برنامه ريزي براي طرحهاي عمراني وزارت راه هستيم.

معاون وزير راه و مديرعامل جديد شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور افزود: براي فعال كردن طرحهاي اين وزارتخانه از جمله ساخت راه آهن و آزاد راه در كشور برنامه هاي گسترده اي داريم كه در آينده اي نزديك اين برنامه ها را بطور رسمي اعلام خواهيم كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر"، ابوالقاسم آشوري مديرعامل سابق ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور طي مصاحبه اي درباره خريد ساختمان غير قانوني 13 ميليارد توماني واقع در سعادت تهران وزارت راه و ترابري گفته است كه اين ساختمان طبق دستور وزير وقت راه( احمد خرم) خريداري شده است.

بنابراين گزارش، پيشتر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري، فسخ قرارداد خريد ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه و ترابري را خواستار شده بود.

در آن زمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر نامه اي به خاتمي، با اشاره به خريد ساختمان شركت جديد التاسيس توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراعلام كرده بود: در طرحهاي مشاركتي فصل راه و ترابري، آورد ه طرف مشاركت براي اجراي طرح خاصي كه در قانون مشخص شده هزينه مي شود و ا ختصاص آنها به موارد غير مصوب( غيرمندرج در موافقتنامه) و مغاير ضوابط اجرايي بودجه، موجه نيست.

در اين نامه تصريح شده بود: برابر مدارك پيوست در سال 82 دستور برداشت وجوهي كه براي خريد ساختمان مورد اشاره استفاده شده از اعتبار طرح هاي عمراني مندرج در قانون بودجه بوده است.