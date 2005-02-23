ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه را مي فروشيم

مهندس صادق افشار در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" اظهارداشت: با فروش ساختمان 13 ميليارد توماني كه بخشي از اعتبار آن از محل طرحهاي عمراني در مشاركت ساخت آزاد راههاي كشور برداشته شده بود ، بارديگر به اين محل بازگردانده خواهد شد.
وي گفت: با اين اقدام، معاونت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه و ترابري نيز كه قرار بود به اين ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران نقل مكان كند، به ساختمان مركزي وزارت راه و ترابري خواهد رفت.
افشارخاطرنشان كرد: هم اكنون بدنبال اختصاص اعتبار از سازمان مديريت و برنامه ريزي براي طرحهاي عمراني وزارت راه هستيم.
معاون وزير راه و مديرعامل جديد شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور افزود: براي فعال كردن طرحهاي اين وزارتخانه از جمله ساخت راه آهن و آزاد راه در كشور برنامه هاي گسترده اي داريم كه در آينده اي نزديك اين برنامه ها را بطور رسمي اعلام خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار"مهر"، ابوالقاسم آشوري مديرعامل سابق ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور طي مصاحبه اي درباره خريد ساختمان غير قانوني 13 ميليارد توماني واقع در سعادت تهران وزارت راه و ترابري گفته است كه اين ساختمان طبق دستور وزير وقت راه( احمد خرم) خريداري شده است.
بنابراين گزارش، پيشتر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري، فسخ قرارداد خريد ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه و ترابري را خواستار شده بود.
در آن زمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر نامه اي به خاتمي، با اشاره به خريد ساختمان شركت جديد التاسيس توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراعلام كرده بود: در طرحهاي مشاركتي فصل راه و ترابري، آورده طرف مشاركت براي اجراي طرح خاصي كه در قانون مشخص شده هزينه مي شود و اختصاص آنها به موارد غير مصوب( غيرمندرج در موافقتنامه) و مغاير ضوابط اجرايي بودجه، موجه نيست.
در اين نامه تصريح شده بود: برابر مدارك پيوست در سال 82 دستور برداشت وجوهي كه براي خريد ساختمان مورد اشاره استفاده شده از اعتبار طرح هاي عمراني مندرج در قانون بودجه بوده است.
بنابر نامه فوق، حجم ريالي يك درصد قراردادهاي مشاركتي ( موضوع قراردادهاي مشاركتي به شيوه تامين مالي، براساس ماده 12 آيين نامه قانون مشاركت در احداث آزاد راهها ) براي هزينههاي مديريتي و كارشناسي طرحها بايد صرف شود، در سال 82 بسيار ناچيزتر از هزينه ساختمان خريداري شده، بوده است.
در پايان اين نامه نيز آورده شده بود: براي جلوگيري از مشكلات بعدي ناشي از تصرف در اموال دولت و اطمينان از صحت عملكرد، پيشنهاد مي شود اولا وزارت راه و ترابري با فسخ قرارداد ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران ، اموال عمومي به محل مصرف قانوني بازگرداند، ثانيا بررسي تفصيلي موضوع را به دفتر پيگيري هاي ويژه رئيس جمهور ارجاع فرمايند.
همچنين دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در نامه اي به شماره 91681/1602 مورخه 21/5/83 به بخش راه و ترابري همين سازمان، اخذ يك درصد قراردادهاي مشاركتي توسط وزارت راه وترابري را خارج از چارچوب مفاد قرارداد و موافقتنامه متبادله با سازمان مذكوردانسته و اين اقدام را برخلاف قوانين و مقرارت اعلام كرده بود.
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