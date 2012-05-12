پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، به استناد آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی وزارت علوم و دستور العمل های دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 92-91 در رشته هایی که پذیرش دانشجو دارند، به صورت مازاد برظرفیت تعیین شده و با رعایت کامل شرایط مندرج دانشجو می پذیرد.

برگزیدگان علمی (دارندگان نشان طلای دانش‌آموزی، رتبه اول تاسوم جشنواره ها، نفر اول مسابقات بین المللی) که متقاضی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی هستند می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری تقاضای خود را به همراه سوابق ومدارک مربوط حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 91 به پردیس، دانشکده، مرکز، موسسه ذیربط ارسال کنند.

برگزیدگان علمی( رتبه اول تاسوم المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشجویان نمونه کشوری، نفر اول مسابقه ها وجشنواره های معتبر علمی بین المللی، رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر ونوآور وبسیجی شاهد وایثارگر که متقاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون هستند می توانند تقاضای خود را همراه سوابق و مدارک حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 91 به پردیس، دانشکده، مرکز، موسسه ذیربط ارسال کنند.

دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه تهران که از نظر میانگین کل 7 نیمسال گذرانده جزء 10 درصد دانشجویان برتر رشته خود باشند می توانند با توجه به "دستورالعمل پذیرش دانشجوی ممتاز" دوره کارشناسی دانشگاه تهران برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری می توانند در پایان نیمسال هفتم درخواست کتبی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را به پردیس، دانشکده، مرکز، موسسه ذیربط ارسال کنند.

متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری (Ph.D) بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره دکتری بدون شرکت در آزمون نیز می توانند تقاضای خود را همراه سوابق و مدارک حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 91 به پردیس، دانشکده، مرکز، موسسه ذیربط ارسال کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، پذیرش نهایی، پس از اعلام نظر پردیس، دانشکده، مرکز و موسسه ذیربط و عدم داشتن هرگونه حکم از کمیته انضباطی دانشگاه مربوط انجام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه و تحویل مدارک، به منزله پذیرش قطعی تلقی نشده و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند.

پذیرفته شدگان نهایی در مقطع دکتری در صورت نداشتن گواهی زبان عمومی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع، حدنصاب قبولی نمره زبان عمومی را براساس مقررات دانشگاه تهران احراز کنند.

به مدارکی که از طریق پست و یا اشخاص غیر ذینفع، خارج از مهلت تعیین شده واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و تصویر مدارک ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود.