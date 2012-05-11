شعرخوانی آقای مدیر کل در مراسم هنری/ به سلامتی پل عابرپیاده

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای آیین اختتامیه این جشنواره حجت الاسلام اسماعیلیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان که برای خیر مقدم و ارائه گزارش کار جشنواره به صحنه فراخوانده شده بود سخنرانی خود را با شعری جالب به پایان رساند.

وی که پیش از این نیز در جشنواره های دیگر همین شعر را قرائت کرده بود با این عنوان که "سوادش را در دفتر کارش جا گذاشته"، بخشی از سخنرانی را به شعرخوانی اختصاص داد.

حجت الاسلام اسماعیلیان در بخش هایی از شعرش گفت: به سلامتی درخت، نه به خاطر میوه اش بلکه به خاطر سایه اش/ به سلامتی دیوار نه به خاطر بلندیش بلکه به خاطر اینکه هیچوقت پشت آدم را خالی نمی گذارد/ به سلامتی کرم خاکی، نه به خاطر کرم بودنش بلکه به خاطر خاکی بودنش/ به سلامتی بیل که هرچه به زمین می خورد شفاف تر می شود/ به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردها و هم نامردها از روی آن رد می شوند و ...

وی البته در پایان حرفهایش تاکید کرد که این شعر دنباله دار است ولی به خاطر کمبود وقت بقیه آن را نمی خواند.

از دیگر حواشی جشنواره حرکت زیبا و معنوی تعدادی از هنرمندان حاضر در جشنواره بود.

در این جشنواره بعد از اهدای جوایز تعدادی از هنرمندان در بیانیه ای بخشی از جایزه خود را به مناسبت روز مادر به بانویی که در فیلم مستند "بازبازک" توسط هوشنگ چهار تنگی از ایزه داستان زندگی او به تصویر کشیده شده بود اهدا کردند.

مستند "بازبازک" روایت زندگی زنی بود که بعد از مرگ همسرش به شهر آمده و به تنهایی سرپرستی سه فرزند خود را که به یک بیماری ژنتیکی مبتلا بودند تنها با فروش عروسک هایی که می ساخت(بازبازک) عهده دار بود.

در ادامه این مراسم در واکنش به حرکت خیرخواهانه این هنرمندان، هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان کشور به روی صحنه آمد و اعلام کرد که انجمن سینمای جوان به اندازه یک جایزه هرچند که کم هم هست به خانواده ای که در مستند بازبازک به تصویر کشیده شده است کمک می کند و هنرمندان دیگر نیاز نیست جایزه خود را بدهند.

همچنین از دیگر حواشی چهل و هفتمین جشنواره سینمای جوان عدم حضور جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی علی رغم وعده قبلی در این زمینه بود.

این در حالی است که پیش از برگزاری اختتامیه و در طول جشنواره بارها توسط مسئولان برگزاری حضور جواد شمقدری اطلاع رسانی شده بود و حضار همچنان تا پایان جشنواره منتظر حضور رئیس سازمان سینمایی در جشنواره بودند که البته هاشم میرزاخانی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد چرایی عدم حضور جواد شمقدری پاسخی نداد.