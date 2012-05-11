500 دستگاه تاکسی در کرمان واگذار می شود

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس سرانه استاندارد یک دستگاه تاکسی برای استفاده 125 نفر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته طی سال جاری 500 دستگاه تاکسی جدید به متقاضیان واگذار می شود تا بتوانیم به سرانه استاندار برسیم.

منصوری از نوسازی 203 دستگاه تاکسی فرسوده طی سال گذشته در کرمان خبر داد و افزود: در نظر داریم امسال نیز تعداد بیشتری تاکسی فرسوده در کرمان نوسازی شوند.

این مسئول تصریح کرد: توسعه استفاده از تاکسی های ون نیز از جمله برنامه هایی است که طی سال جاری اجرا خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی ایستگاه های مکانیزه انتظار تاکسی در پنج نقطه اصلی و پر ازدحام کرمان خبر داد و گفت: طرح تبلیغاتی بر روی تاکسی ها نیز امسال اجرا می شود که این امر می تواند باعث افزایش درآمد رانندگان تاکسی ها شود.

منصوری در ادامه بر لزوم آگاه سازی جامعه نسبت به فرهنگ ترافیک تاکید و تصریح کرد: دوره های آموزشی ویژه رانندگان برای افزایش فرهنگ ترافیکی و شهروندی در کرمان برگزار می شود.

وی یادآور شد: تامین رفاه حال شهروندان و مسافران، سرویس دهی بهتر و تسهیل رفت و آمد شهروندان از مهم ترین اهدافی است که سازمان تاکسیرانی کرمان به جد دنبال می کند.