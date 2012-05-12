بحران هویت یکی از دلایل افزایش بزه در جوانان زیر 25 سال است

دکتر علی فایضی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا بیشترین بزهکاران در حوزه امنیت اخلاقی و اراذل و اوباش زیر 25 سال هستند گفت: یکی از مهمترین عوامل بحران هویت است.

وی افزود: موضوع را اینگونه می توان مطرح کرد که به عنوان مثال جوان می خواهد الگویی برای موی سر خود داشته باشد. آنقدر جلوی آینه می ایستد و موها را آرایش می کند تا الگوی مورد دلخواهش را به دست بیاورد. حال این مثال را در روابط اجتماعی ببینیم که جوان آنقدر تغییر رشته تحصیلی، تغییر دختر مورد علاقه برای ازدواج و یا شغل انجام می دهد تا به الگوی دلخواهش برسد و این یک آسیب است.

این استاد دانشگاه با ارائه یک راهکار مناسب برای تثبیت هویت جوانان در جامعه گفت: وقتی دولت تسهیلات مناسب برای ازدواج، تحصیل و مسکن به جوان ارائه کند قطعا این آمار کاهش خواهد یافت. در یکی از کشورهای اروپایی دولت به جوانان بالای 19 سال این تسهیلات را به ازای ازدواج ارائه می کند و خود دولت از حقوق این افراد به ازای این تسهیلات مبلغی را به عنوان قسط کم می کند ولی در کشور ما متاسفانه هر کدام از این تسهیلات سالها دوندگی و ضامن های متعدد می خواهد و جوان از ازدواج، ادامه تحصیل یا شغل زده می شود. متاسفانه جوان ناکام از دست یابی به خواسته هایش دچار بحران هویتی شده و برای اثبات خود دست به بزه و جرم می زند تا یا با قلدری خود را اثبات کرده و یا به این اقدام درآمدی غیر مشروع داشته ولی متناسب با جامعه زندگی کند.

دکتر فایضی اظهار داشت: دولت بارها و بارها از ایجاد میلیونها شغل خبر داده که به اعتقاد من صحت ندارد. اگر این شغلها واقعی بود الان وضعیت جوانان بیکار و آنهایی که به جرم بزه در گوشه زندان هستند اینگونه نبود. مگر می شود جوانی که شغل با آبرو داشته باشد به دنبال بزه و ولگردی برود.