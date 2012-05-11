به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از این بسیاری بر این باور بودند که با محرز شدن تبانی، جام قهرمانی از تیم گیتیپسند پس گرفته میشود و این تیم با محرومیت سنگینی روبرو میشود اما در حکم اعلام شده روز چهارشنبه خبری از محرومیتهای سنگین برای گیتیپسندیها نبود.
چرا فوتسال به اینجا کشیده شد؟
تا یکی دو سال پیش، حتی عنوان کردن لفظ تبانی در بین اهالی ورزش، زشت قلمداد میشد و هیچکس حتی این لفظ را بر زبان نمیآورد اما از دو سال پیش و زمانیکه تیم فولاد ماهان در کورس قهرمانی قرار گرفت، لفظ تبانی در بین اهالی رسانه جا افتاد و کمکم در مورد دو تیم فیروزصفه و فولاد ماهان بر زبان آورده شد.
هرچند که در بیشتر بازیهایی که بین فیروزصفه و فولاد ماهان برگزار میشد، این تیم فولاد ماهان بود که پیروز بازی لقب میگرفت اما این مسئله تنها به دلیل قدرت بالای بازیکنان ماهان و ناشی از بیتجربگی بازیکنان فیروزصفه بود و لفظ تبانی برای این دو تیم اصلا کاربردی نداشت.
داستان قهرمانی گیتیپسند در لیگ برتر
قهرمانی گیتیپسند در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و اتفاقات بعد از آن آنقدر در رسانهها مورد توجه قرار گرفته که این روزها دیگر همه در مورد این تیم سخن میگویند و با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از قهرمانی این تیم میگذرد، هنوز هم در توجه رسانهها هستند.
دیدار تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس تهران در حالی در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر برگزار شد که گیتیپسند با توجه به همامتیاز بودن با تیم منصوری قرچک، تنها با اختلاف گل میتوانست جام قهرمانی را بالای سر خود ببرد و منصوری که در اصفهان با تیم فولاد ماهان بازی داشت، در صورت پیروزی پرگل میتوانست قهرمان لیگ برتر شود.
گیتیپسند در دیدار با پرسپولیس در حالیکه در نیمه نخست با تساوی دو بر دو متوقف شد، در نیمه دوم 9 گل به ثمر رساند و نتیجه را به 11 بر 2 رساند تا به دلیل اختلاف گل بتواند قهرمانی خود در لیگ برتر را قطعی کند و بعد از این قهرمانی بود که حرف و حدیثها در مورد قهرمانی این تیم آغاز شد.
واقعا چرا فولاد ماهان به منصوری باخت؟
فولاد ماهان، تیمی است که در سالهای گذشته همواره در جمع مدعیان قهرمانی حضور داشته و اگرچه طی دو فصل گذشته نتوانسته قهرمان لیگ برتر شود اما بازیکنان ملیپوش و عملکرد آنها همواره مورد توجه تیمهای مختلف بوده است.
تیم فولاد ماهان در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حالی به مصاف منصوری قرچک میرفت که منصوری در صورت پیروزی مقابل فولاد ماهان با اختلاف گل زیاد میتوانست قهرمان لیگ برتر شود.
ماهانیها که در بازی با منصوری چندین بازیکن اصلی و ملیپوش خود نظیر محمد طاهری، اصغر حسنزاده و مجید رئیسی را بازی نداده بودند، در نیمه نخست با نتیجه دو بر صفر شکست خوردند تا منصوری در آستانه قهرمانی لیگ برتر قرار گیرد.
بازیکنان این تیم در ادامه به حملات خود افزودند و در نیمه دوم سه گل به ثمر رساندند اما تیم منصوری نیز بر تعداد گلهای خود افزود تا ماهان با نتیجه 7 بر 3 از منصوری شکست بخورد.
شکست فولاد ماهان در غیاب بازیکنان اصلی آن هم در روزی که اصفهان بیش از گذشته به پیروزی فولاد ماهان احتیاج داشت، باعث شد که علاقمندان فوتسال از شکست فولاد ماهان عصبانی شده و از تبانی بین تیمهای منصوری و فولاد ماهان سخن به میان آورند؛ حال آنکه پس از آن مدیرعامل باشگاه منصوری، تبانی تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس را عامل قهرمانی گیتیپسند عنوان کرد.
بررسی پرونده
چند هفته بعد از این اتفاق و پخش صحنههای حساس دیدار تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس از برنامه 90 ، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تبانی بازیکنان تیم پرسپولیس را محرز خواند و از اسنادی سخن به میان آورد که هیچ گاه مشخص نشد توسط چه کسی به او ارائه شده و مشخص نشد آیا کمیته انضباطی با بررسی این اسناد حکم داده یا این اسناد به دست مسئولان کمیته انضباطی نرسیده است.
پس از آن هیئتی بررسی این مسئله را بر عهده گرفته و کمیته انضباطی از روند دقیق بررسی پرونده بازیهای هفتههای پایانی لیگ برتر فوتسال سخن به میان آوردند.
هفتهها از وعده مسئولان در مورد تصمیمگیری در این زمینه میگذشت تا اینکه حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز سهشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تبانی در فوتسال را محرز عنوان کرده و از جرایم سنگینی که در انتظار متخلفان بود، سخن به میان آورد.
جریمههایی نهچندان مرتبط
وعده اسماعیل حسنزاده، روز بعد عملی شد و کمیته انضباطی احکام خود را برای بازیکنان، سرمربیان و سرپرست تیمهای مختلف اعلام کرد.
براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حسین افضلی، سرمربی تیم فوتسال فولادماهان اصفهان و احمدرضا شمس الکتابی، سرپرست این تیم چهار ماه از کلیه فعالیتهای فوتسال و فوتبال محروم شده و هر کدام به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
همچنین بازیکنان پرسپولیس به نامهای امین نورالهی، داود عباسی و سیدنصرالله مومنی به همراه سعید عبدالله وند، کمک مربی این تیم طبق مواد ۴۱ و ۴۳ آیین نامه انضباطی و ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی فیفا ۱۸ ماه از فعالیتهای رسمی فوتبال و فوتسال محروم شدند.
کمیته انضباطی انضباطی محمد امام وردی، سرپرست تیم فوتسال پرسپولیس را نیز چهار ماه از فعالیتهای رسمی فوتبال و فوتسال محروم و به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. محمدرضا حیدریان نیز به دلیل همکاری نکردن در انجام تحقیقات گروه کارشناسی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و نافرمانی از مقامات رسمی فدراسیون ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی شد.
محمدحسین عراقی، سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند نیز از جرایم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مصون نماند و ضمن چهار ماه محرومیت از فعالیت در فوتبال و فوتسال کشور به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
آیا واقعا تبانی محرز شد
البته کمیته انضباطی در حکم خود اعلام کرد که نظر به اینکه کمیته انضباطی فدراسیون توافق تام و اکمل متولیان فوتسال گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس مبنی بر تبانی را احراز نکرد و اراده قبلی به تبانی و یا رد و بدل شدن مال و وجوه نقدی اثبات نشد، رفتار غیرجوانمردانه حادث شده در بازی این دو تیم را به ارکان مدیریتی باشگاههای پرسپولیس و گیتی پسند اصفهان مرتبط ندانسته و آنها را مستحق تنبیه نمی داند.
بعد از حکم کمیته انضباطی بسیاری از اهالی فوتسال این حکم را سراسر تناقض خوانده و انتقاداتی به آن وارد کردند، برخی میگفتند در صورتی که تبانی احراز نشده، چرا جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده و برخی عنوان میکردند، چرا سرمربی فولاد ماهان به دلیل بازی ندادن بازیکنان اصلی خود محروم شده است.
هوشنگ نصیرزاده، کارشناس فوتبال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: کمیته انضباطی دارای تناقض است زیرا در فوتبال و فوتسال جهان تا کنون ندیدهایم مربی به دلیل بازی ندادن بازیکن محروم شود؛ بند اول این حکم که در مورد محرومیت سرمربی فولاد ماهان است، برای من عجیب است زیرا در هیچ ورزشی نباید چنین حکمی صادر کرد و با آبروی افراد بازی کرد.
نتیجه بازی هفته پایانی چه شد
کمیته انضباطی تغییری در نتیجه بازی تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس تهران نداد و بسیاری بر این باورند که نتیجه این بازی هم میتوانست تغییر کند و حتی جام قهرمانی از تیم گیتیپسند پس گرفته شود.
نصیرزاده در این زمینه هم گفت: کمیته انضباطی از مادههایی استفاده کرده که در آن پیرامون تبانی سخن به میان آورده است و مسئولان این کمیته میتوانستند در صورت محرز شدن تبانی، حتی نتیجه دیدار تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس را تغییر داده و جام قهرمانی را از گیتیپسند پس بگیرند.
اتفاقاتی که نباید در فوتسال رخ میداد
اتفاقات هفته پایانی لیگ برتر که منجر به انحلال تیمهای فوتسال پرسپولیس و منصوری قرچک هم شد، اتفاقاتی تاسفبار بود که تا کنون در فوتسال کشور سابقه نداشته و به عنوان لکه سیاهی در تاریخ فوتسال کشور ثبت میشود.
فارغ از اتفاقات و اینکه تبانی تیمهای گیتیپسند و پرسپولیس تهران یا فولاد ماهان و منصوری قرچک ثابت بشود یا نشود، این اتفاقات تاثیرات قابل توجهی در لیگ فصل آینده فوتسال کشور برجای میگذارند و در سالی که تیم ملی فوتسال کشور رقابتهای حساسی را برای رسیدن به جام جهانی در پیش دارد، حواشی فوتسال شرایط را دشوار خواهد کرد.
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