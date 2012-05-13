تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد/ انتقام از آذربایجان در خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی آزاد جام جهانی که به میزبانی باکو در جریان بود، عصر امروز یکشنبه با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران به پایان رسید. تیم کشورمان با پیروزی برابر آذربایجان برای پنجمین بار قهرمان مسابقات جام جهانی شد.

در فینال چهلمین دوره مسابقات کشتی جام جهانی حسن رحیمی (55 کیلوگرم)، مهدی تقوی (60 کیلوگرم)، صادق گودرزی (74 کیلوگرم) و رضا یزدانی (96 کیلوگرم) مقابل حریفان به برتری رسیدند و مسعود اسماعیل‌پور(60 کیلوگرم) ، احسان لشگری (84 کیلوگرم) و کمیل قاسمی(120 کیلوگرم) نتیجه را واگذار کردند. تیم ملی کشتی ایران در شرایطی برابر آذربایجان به پیروزی رسید و قهرمان شد که در دوره گذشته آذری ها در تهران ایران را شکست دادند و قهرمان شدند.

نتایج این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی – محمود ماگومدوف (1- 1 * 1- صفر * 1- صفر * برنده رحیمی)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور- حاجی علی‌یف (صفر- 1 * 1- 1 * برنده آذربایجان)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی – جبرئیل حسن‌اف (صفر- 1 * 2- صفر * 5- صفر * برنده تقوی)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی- اشرف علی‌یف (صفر- 3 * 1- صفر * 1- صفر * برنده گودرزی)

84 کیلوگرم: احسان لشگری- شریف شریف‌اف (صفر- 2 * صفر – 1 * برنده آذربایجان)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی – ختاگ گازیموف (1- صفر * صفر- 2 * 1- صفر * برنده یزدانی)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی - جمال الدین ماگومداف ( 0 - 2 * 1 - 1 * برنده ماگومداف)