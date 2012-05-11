5800 دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس مازندران تحصیل می کنند

علی سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شیوه نامه به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در ثبت نام و جای دادن نوآموزان و دانش آموزان استثنایی در آموزشگاه ها ابلاغ شد، بیان داشت: به منظور بررسی، رفع مشکلات احتمالی، برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای ثبت نام و جای دهی دانش آموزان استثنایی ستاد ثبت نام استان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: ثبت نام تمامی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی صرفا از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود اما همراهی والدین یا ولی قانونی دانش آموزان به هنگام بدو ورود آنان به هر یک از دوره های تحصیلی به همراه دانش آموز ضروری است.

سیاحی تصریح کرد: بر این اساس، مدیران مراکز های استثنایی موظف هستند حداکثر تا بیستم مهرماه هر سال، اسامی دانش آموزان ثبت نام شده بدو ورود را به اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ارسال کنند.

سیاحی بیان داشت: همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر صفحه اول ،شناسنامه سلامت دانش آموز، کار برگ های تشخیصی، کارنامه قبولی پایه قبل در هر دوره تحصیلی، کار برگ های مورد نیاز برای ثبت نام در دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای و کار برگ های مورد نیاز برای ثبت نام در دوره متوسطه حرفه ای از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نو آموزان و دانش آموزان استثنایی است که برای اولین بار به آموزشگاه ها وکلاس های خاص مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه با حذف سطوح مقدماتی وتکمیلی از سال تحصیلی 91، پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی به صورت یک ساله است افزود: دانش آموزانی که به دلایل موجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت نام نشده صرفا با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مجاز به ادامه تحصیل هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران افزود: دریافت هرگونه وجه در هنگام ثبت نام به استثنای حق بیمه و بهای کتاب های درسی ممنوع است.

وی بیان داشت: پنج هزار و 800 دانش آموز با نیازهای ویژه در 62 مرکز آموزشی و اختلالات یادگیری در سه دوره تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.