به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صادقیجهانی پیش از ظهر جمعه در بازدید از ایستگاه فرستنده رادیویی مغان افزود: فرهنگسازی ترویج کشاورزی در منطقه از اهداف راه اندازی رادیو کشاورزی است.
وی با بیان اینکه برنامههای متنوع تولیدی با محوریت کشاورزی در صدا و سیمای مرکز اردبیل تولید و پخش میشود، اضافه کرد: در صورت راهاندازی رادیو تخصصی، ترویج و آموزش کشاورزی در پارسآباد، زمینه خوبی برای شناساندن قابلیتهای منطقه و آموزش به کشاورزان مهیا خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل تعامل دستگاهها و مجریان دخیل در راهاندازی این رادیو را بسیار مهم دانست و یادآور شد: با راهاندازی رادیو ترویج کشاورزی، قابلیتهای کشاورزی شهرستان پارسآباد بیش از پیش معرفی شده و زمینههای ارتقاء آن شناسانده خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به تفاهمنامه و توافقات قبلی خود در خصوص راهاندازی رادیو ترویج کشاورزی در پارسآباد عمل کند، صدا و سیما مرکز اردبیل آماده هرگونه همکاری است.
به گفته صادقی جهانی هم اکنون تمام زیرساختهای لازم برای راهاندازی رادیو تخصصی، ترویج و آموزش کشاورزی ایجاد شده است.
وی همچنین به ضرورت مناسبسازی جاده منتهی به ایستگاه رادیویی مغان اشاره کرد و از فرماندار پارسآباد خواست به لحاظ اهمیت موضوع در اعتبارات سال 91 احداث این جاده را مورد توجه قرار دهد.
ظرفیت کشاورزی پارس آباد معرفی شود
فرماندار پارسآباد نیز در این دیدار فرستنده رادیویی مغان را از امکانات بسیار مهم برای معرفی و شناساندن ظرفیتها و قابلیتهای منطقه دانست.
ولی کریمی به وجود شرکتهای کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس و برخی توانمندیها و ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه اشاره کرد و متذکر شد: تاکنون قابلیتهای این شهرستان آن چنان که باید به خوبی معرفی نشده است.
وی با اعلام اینکه اقتصاد و درآمد پارسآباد بیشتر بر پایه کشاورزی استوار است نسبت به راه اندازی رادیو ترویج کشاورزی در این شهرستان مرزی تاکید کرد و افزود: در صورت آغاز فعالیت رادیوی تخصصی کشاورزی در پارسآباد، بخش کشاورزی این منطقه متحول خواهد شد.
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