ارائه خدمات اورژانس در جاده های اصلی به 94 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: پوشش خدمات اورژانس در جاده های اصلی در سال 84 حدود 14 درصد بود و حدود 70 درصد فوتی ها در سر صحنه صورت می گرفت.

وی، زمان رسیدن بر بالین بیماران در جاده ها را 15 دقیقه اعلام کرد واظهار داشت: این زمان درتهران بیشتر از 12 دقیقه، در شهرهای بزرگ حدود 10 دقیقه و در شهرهای کوچک زیر هشت دقیقه است.

معصومی، افزایش تعداد پایگاه های اورژانس را از جمله عوامل کاهش زمان رسیدن بر سر بالین مصدمان و مجروحان برشمرد

وی با تاکید بر لزوم افزایش خدمات درمانی به مصدومان و مجروحان بیان داشت: ارتقای ارائه خدمات به مصدومان و مجروحان در اولویت کار این مجموعه قرار گرفته تا بتوانیم جان افراد بیشتری را نجات دهیم.

معصومی با اشاره به حضور کم رنگ تر اوژانس در جاده های فرعی و روستایی، گفت: 44 درصد تصادفات درجاده های فرعی وروستایی اتفاق می افتد.

وی اضافه کرد: بیش از 60 درصد مصدومان و مجروحان درحین انتقال به مراکز درمانی فوت می کنند که نظر به روند روبه کاهش فوتی های حوادث ترافیکی ایده ال آن خواهد بود که این شاخص افزایش یابد.

رئیس مرکز مدیرت حوادث و فوریت های پزشکی، تامین تجهیزات از جمله آمولانس ها را از مهمترین اقدامات برای انتقال بموقع مصدومان و مجروحان به مراکز درمانی اعلام کرد و گفت: ارتقا کیفیت خدمات اورژانس از اولویت های اصلی این مجموعه در سالجاری است.

معصومی، تعداد فوتی های حوادث وسوانح را درسال 85 قریب به 28 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد در سال گذشته به 20 هزارو 68 نفر رسیده است.