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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

حجت الاسلام رضایی:

حضرت فاطمه (س) الگوی خوبی برای بانوان است

حضرت فاطمه (س) الگوی خوبی برای بانوان است

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت گرگان با گرامیداشت روز مادر گفت: حضرت فاطمه (س) بانوی آسمانی است و الگوی خوبی برای بانوان به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در نمازجمعه گرگان افزود: روز ولادت این بانوی مکرم اسلام به روز زن و مادر نامگذاری شده، بانوان سعی کنند حضرت فاطمه (س) را از خود راضی نگه دارند.

وی اظهار داشت: بانوان از همسرداری، فرزندداری، عبادت، زهد و تقوی حضرت فاطمه (س) تبعیت کنند.

وی عنوان کرد: روز مادر ارزش بسیاری دارد و نعمت بزرگی است و باید قدر مادران را دانست.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با گرامیداشت سالروز تولد امام راحل بیان داشت: رهبر کبیر انقلاب اسلامی جهان را متحول و عواطف همه انسانها را متوجه خود کرده است.

حجت الاسلام رضایی گفت: خدمتی که امام راحل به انقلاب، اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است، قابل قیاس با عمل دیگر خادمان نیست.

وی لغو کاپیتالاسیون آمریکایی در سال 58 را از دیگر مناسبهای هفته آینده برشمرد و گفت: این مسئله با دستور حضرت امام راحل لغو شد.

حجت الاسلام رضایی به سالروز شهادت نمایندگان فقید گلستان در مجلس در سانحه هوایی یاک 40 اشاره کرد و گفت: این نمایندگان فقید حق بزرگی نسبت به ما دارند.

کد مطلب 1599384

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