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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

اکبری:

70 هزار گلستانی واجد رای دادن در انتخابات مجامع هلال احمر هستند

70 هزار گلستانی واجد رای دادن در انتخابات مجامع هلال احمر هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: 70 هزار نفر برای انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در استان واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری ظهر جمعه در سخنان بعد از خطبه های نمازجمعه گرگان افزود: تا کنون حدود 40 هزار نفر در استان در این انتخابات شرکت کردند.

وی اظهار داشت: امروز این جمعیت برای هر امدادرسانی در هر حادثه ای آمادگی کامل دارد و از نظر نیروی انسانی متخصص و اقلام دیگر مجهز هستیم.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری گفت: در این راستا کارخانه سرنگ سازی هلال احمر در استان در دست احداث است.

اکبری افزود: همچنین پایگاه امداد هوایی استان نیز خردادماه سالجاری راه اندازی می شود و پیش از این نیز درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هلال احمر راه اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در این درمانگاه بیماران با حداقل تعرفه مداوا می شوند.

کد مطلب 1599394

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