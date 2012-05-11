70 هزار گلستانی واجد رای دادن در انتخابات مجامع هلال احمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری ظهر جمعه در سخنان بعد از خطبه های نمازجمعه گرگان افزود: تا کنون حدود 40 هزار نفر در استان در این انتخابات شرکت کردند.

وی اظهار داشت: امروز این جمعیت برای هر امدادرسانی در هر حادثه ای آمادگی کامل دارد و از نظر نیروی انسانی متخصص و اقلام دیگر مجهز هستیم.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری گفت: در این راستا کارخانه سرنگ سازی هلال احمر در استان در دست احداث است.

اکبری افزود: همچنین پایگاه امداد هوایی استان نیز خردادماه سالجاری راه اندازی می شود و پیش از این نیز درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هلال احمر راه اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در این درمانگاه بیماران با حداقل تعرفه مداوا می شوند.