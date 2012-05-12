"پیتر وندرهورس" در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرعه‌کشی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: ترکیب گروه ها خوب و متعادل است. به نظرم تنها در گروه C است که کار تیم ها بسیار سخت شده و تیم های مدعی برای صعود کار دشواری دارند.

وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن تیم های مطرح در یک گروه به سود تیم های دیگر است، اضافه کرد: استرالیا، تایلند و عراق تیم های مطرحی هستند که در گروه ما قرار گرفته‌اند. آنها از لحاظ رنکینگ بالاتر از عمان هستند و در حالی که قوی‌تر از تیم ما محسوب می شوند سعی می کنیم مقابل آنها امتیاز لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال عمان در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید تیم‌تان توانایی صعود از این مرحله را دارد، تصریح کرد: اگر مطمئن نباشیم در مسابقه شرکت نمی کنیم. احتمال صعود ما زیاد است و فقط نمی‌دانیم به عنوان تیم اول صعود می کنیم یا تیم دوم!

وی در مورد اینکه این تیم در دوره گذشته مسابقات در گروه ایران قرار داشت و با قرار گرفتن در رتبه آخر گروه حذف شد، تاکید کرد: پتانسیل تیم عمان نسبت به دوره گذشته بهتر شده است و ما تمام سعی و تلاش خود را می کنیم تا با تکیه بر بازیکنان خوب خود جواز حضور در مرحله بعدی را به دست بیاوریم.

وندرهورس در پایان گفت: خیلی دوست داریم ابتدا به مرحله بعد صعود کنیم و بعد از آن با تیم ایران روبرو نشویم. چون می دانیم ایران در کشورش در مقابل تماشاگرانش بسیار قدرتمند ظاهر می شود. ضمن اینکه ایران هم دوست ندارد در مرحله بعد با عراق روبرو شود.

پانزدهمین دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری به میزبانی دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان برگزار می شود. تیم عمان در گروه دوم باید به مصاف استرالیا، تایلند و عراق برود.