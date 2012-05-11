به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهمیت سال تولید ملی گفت: باید واردات به قدر ضرورت باشد و سرمایه دار ، کارگر و همه دست اندرکاران از دولت و مجلس به فکر تولید داخل باشند.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید برای تحقق شعار امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تلاش کنند و بودجه کشور را برای ارتقاء تولید اختصاص دهند.



امامی کاشانی همچنین به مذاکرات آینده ایران و گروه 1+5 اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی باوفا و راستگوست و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که ما سلاح اتمی را حرام می دانیم بنا بر این این کشورها باید به این مسئله توجه کنند.



وی با خطاب قرار دادن کشورهای طرف مذاکره با ایران، افزود: استادان دانشگاههای شما بعد از اجلاس استانبول گفتند که امریکا باید تحریمهای ایران را لغو کند و اذعان کردند که لغو نکردن این تحریمها نشانه لجاجت و بی صداقتی امریکاست.

امام جمعه موقت تهران به بی اثربودن تحریمها اشاره کرد و اظهار داشت: ملت ایران این تحریمها را تحمل کرد و آن را سبب رشد خود قرار داد و شما از این تحریمها جزء اذیت خود هیچ سودی نبردید بنا بر این باید شما که خود را معیار می دانید به سراغ انصاف بروید و در مذاکرات بغداد صداقت ایران را مورد توجه قرار دهید.

وی تصریح کرد: ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و تهمت های شما به این کشور و نظام امتحان پس داده روا نخواهد بود از این رو در مذاکرات بغداد عقل را معیار قرار دهید.



امامی کاشانی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران منسجم است و مردم آن حول ولایت حرکت می کنند ، گفت: انتخابات اخیر نیز نشان داد که ملت هوشیار ، محکم و پابرجاست و آمریکا و غرب از تحریمها بهره ای نمی برند.

امام جمعه موقت تهران در خصوص نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: اگر چه مشکلات گذشته این نمایشگاه برطرف شد اما باید برای رفع همه اشکالات تلاش کرد. معتقدم رونق معارف اسلام از طریق مطالعه برای جامعه ما بسیار ضروری است و جوانان باید وقتشان را صرف رشد علمی و مطالعه کنند.

امامی کاشانی هم‌چنین در خطبه‌ی اول در خصوص تفکر غربی ها به زنان گفت: مسیح یا عیسی فرزند حضرت مریم که پیامبر غربی‌هاست، دامنی پاک و پاکیزه داشت، اما غربی‌ها که آن را الگوی خود قرار داده بودند از دست دادند و تلاش می‌کنند که فاطمه (س) را که الگوی مردم جهان به‌خصوص امت اسلام است از دست آنها بگیرند. در واقع برخورد غرب با زن یک جنبه‌ی منفی و شهوانی است که جای تاسف دارد.

وی با بیان این‌که فاطمه زهرا (س) کوثر است، افزود: بانوان و دختران اسلامی باید رنگ فاطمه(س) را گرفته و از جام کوثر زهرا(س) بنوشند.