عدم توجه و نگاه ویژه به سلطانیه

سید سعید صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فلسفه و هدف این همایش معطوف کردن نگاه پژوهشگران، محققان و اندیشمندان به شهر سلطانیه و آثار تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مذهبی این شهر است که در نوع خود کم نظیر است.
وی با بیان اینکه محققان و پژوهشگران بر این نکته متفقند که گنبد سلطانیه یک شاهکار کم نظیر در دنیاست، تصریح کرد محققان و پژوهشگران بر این مهم نیز متفقند که با وجود ظرفیت ها و داشتن شهر سلطانیه توجه شهروندان استان و محققین هم معطوف به این شهر نبوده و از این مهم غافل بوده اند و این ظرفیت ها نقش مهم و موثری در توسعه ی منطقه و کشور ایفا نکرده است.
وی اظهار کرد: با برگزاری این همایش در تلاش هستیم نگاه و توجه نخبگان و اندیشمندان را به شهر سلطانیه معطوف کرده، موانع و گره های موجود در مسیر توسعه ی این شهر را شناسایی و راهکارهایی را برای توسعه شهر سلطانیه و منطقه داشته باشیم که نتایج این توسعه به نفع استان و کشور خواهد بود.
دبیر علمی اولین همایش ملی سلطانیه با اشاره به این که سلطانیه و آثارش صرفا متعلق به مردم سلطانیه نیست، افزود: این اثر تاریخی متعلق به استان زنجان نبوده بلکه متعلق به ایران اسلامی و بشریت است.
صفوی با اشاره به ثبت گنبد سلطانیه افزود: مسئولین در زمان ثبت گنبد سلطانیه در یونسکو گفته اند یونسکو از ثبت سلطانیه اعتبار می گیرد نه اینکه گنبد سلطانیه با ثبت در یونسکو اعتباری برای خودش کسب کند.
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