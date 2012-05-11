به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مودب در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس با اشاره به سالروز تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی با توطئه انگلیس اظهار داشت: تاکنون هر توطئه‌ ای در هر گوشه‌ ای از جهان اسلام اجرا شده به نوعی به انگلستان مربوط می ‌شود که بر این اساس اقدام مفید و موثر مجلس شورای اسلامی برای کاهش روابط سیاسی با انگلیس موجب شادی ملت ایران شد.

وی ادامه داد: لازم است که دولتمردان و سیاسیون کشورمان بیش از پیش سیاست‌ های شیطانی، دیپلماسی مخفی و شیطنت ‌های پنهان انگلیس را بررسی و برای مردم افشا کرده و برای تعطیلی کامل سفارت انگلیس در ایران اقدام جدی کنند.

امام جمعه موقت طبس رژیم جعلی و غاصب اسرائیل را مولودی نامشروع و موجب نکبت، رنج، ترور و خشونت در جهان دانست و اظهار امیدواری کرد:به زودی با اتحاد مسلمانان و توسعه بیداری اسلامی این رژیم جعلی از صفحه روزگار محو و نابود شود.

امام جمعه موقت طبس در بخش دیگری از خطبه‌ های نماز جمعه به پیمان منحوس و ذلت‌ بار رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان اشاره کرد و گفت: این موافقت ‌نامه که در طول چند دقیقه و در تاریکی شب بین آمریکا و افغانستان به امضا رسید در واقع سند اسارت ملت افغانستان و فروش استقلال این کشور بود.

مودب تصریح کرد: امضای پیمان اخیر بین آمریکا و افغانستان بی‌ شک ملت افغانستان را با چالش جدی مواجه می ‌کند که البته با روحیه ضداستکباری مردم افغانستان و کشورهای منطقه بعید است آمریکایی ‌ها بتوانند مدت طولانی در این منطقه مانده یا به واسطه حضورشان سودی کسب کنند.

وی امضای این سند از سوی رئیس جمهور افغانستان را نشانه تزلزل وی و عدم توجه او به مبانی دینی و مردم افغانستان دانست و اظهار امیدواری کرد مجلس افغانستان به این پیمان رأی مثبت ندهد.