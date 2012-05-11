تلاش ووشوکار خراسانی برای حضور در مسابقات آسیایی ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، ووشوکار خراسانی به مسابقات انتخابی تیم‌ملی به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ویتنام در مردادماه سال جاری اعزام می شود.

احسان پیغمبری مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی 24 اردیبهشت امسال در محل آکادمی ووشو تهران به منظور انتخاب تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی ویتنام برگزار می شود.

وی علی وطن‌خواه، امیر فضلی، علی رضایی، سیدرحیم موسوی‌فرد و مجتبی رضایی را به عنوان هم تیمی های خود برای اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی اعلام کرد.

این ووشوکار خراسان‌رضوی افزود: برای شرکت در دو دوره مسابقات تورنمنت جام پارس زنجان و مسابقات ووشو غرب آسیا به سختی در حال تمرین برای آمادگی بیشتر هستم که مورد اول خرداد امسال در زنجان و دیگری بر اساس تقویم فدراسیون ووشو جهانی در تیرماه برگزار خواهد شد.

احسان پیغمبری دارنده مدال برنز مسابقات المپیک آزمایشی 2008 پکن در ماده چانگ چوان، مدال طلا مسابقات جهانی ووشو کشور کانادا در سال 2009 در ماده دوئلین، دارنده مدال نقره مسابقات المپیک هنرهای رزمی 2010 پکن در مجموع سلاح ها و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی 2010 گوانجو چین در ماده چانگ چوان است.

مسابقات فوتسال کارگران پایان یافت/ پسماند قهرمان شد؛ فردوسی نایب قهرمان

مسابقات فوتسال کارگران خراسان رضوی هفته جاری با مشخص شدن چهره تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها که از یازدهم اردیبهشت‌ماه در سالن چندمنظوره کارگران مشهد آغاز شده بود، پایان یافت.

به این ترتیب در مسابقه فینال این رقابت‌ها دیدار تیم فوتسال مدیریت پسماند شهرداری مشهد وموسسه مالی و اعتباری فردوسی با نتیجه 2 بر 2 به اتمام رسید، اما در ضربات پنالتی مدیریت پسماند با نتیجه 5 بر 3 پیروز شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

درمسابقه رده‌بندی نیز تیم فوتسال اعتماد ایرانیان با نتیجه 2 بر یک از سد جام عسل گذشت و به مقام سوم رسید. همچنین تیم فوتبال مشهد الرضا(ع) کاپ اخلاق مسابقات رابه خانه برد.

شمشیربازان خراسان رضوی از کسب مدال بازماندند

دو شمشیرباز خراسانی از مرحله حذفی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کشور باز ماندند.

در روز نخست این مسابقات که دیروز در تهران با حضور 60ورزشکار از 15 استان، در اسلحه اپه پیگیری شد، رامین سقا سرشوری و سجاد ایرانی، از هیأت شمشیربازی خراسان رضوی پس از راهیابی به مرحله حذفی، در این مرحله حذف شده و مقامی کسب نکردند.

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ کشور، پنجشنبه و جمعه نیز در دو اسلحه فلوره و سابر ادامه یافته و نفرات برتر این رقابت ها، به مسابقات آسیایی زیر 23 سال فیلیپین اعزام می شوند.